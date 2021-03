College Borger-Odoorn neemt in vervolg voortouw bij ontheffing wethouder

Vorig jaar december ging het mis in het geval van wethouder Nynke Houwing. Zij woont in Nieuw-Weerdinge - in de gemeente Emmen dus. De gemeenteraad dient haar jaarlijks een ontheffing te verlenen. Dat stond voor mei op de agenda, maar is er door een menselijke fout bij ingeschoten.

De PvdA stelde hier vragen over tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Want was wethouder Houwing de daarvoor liggende tijd nog wel officieel in dienst geweest? En was de ontheffing met terugwerkende kracht alsnog mogelijk?

Seton moest toen het antwoord schuldig blijven, maar kon in januari melden dat Houwing niet herbenoemd hoefde te worden.

Wethouder zelf?

"Blijft de vraag over wie er aan de bel moet trekken als de vraag om ontheffing weer om de hoek komt kijken", aldus Seton vandaag tijdens het persuurtje. "Is dat het college, de raad, de fractie of de wethouder zelf?"

Het college heeft besloten die taak op zich te nemen. "In onze organisatie wordt vanaf nu tijdig een seintje gegeven zodat de ontheffing op tijd wordt geregeld."

Inmiddels ligt er een nieuwe aanvraag voor dit jaar klaar.