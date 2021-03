LTO krijgt subsidie voor zon-op-dak in drie Drentse gemeenten

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra legt uit dat de subsidie niet bedoeld is om zonnepanelen aan te schaffen, maar voor hulp bij het maken van plannen voor zon op daken van boerenbedrijven. Boerenorganisatie LTO gaat boeren adviseren en helpen met het maken van bedrijfsplannen.

Subsidie voor de aanleg moeten de boeren aanvragen bij de rijksoverheid (de zogeheten SDE-regeling) en ook daar kan LTO volgens Stelpstra mee gaan helpen. Met die subsidie kunnen boeren hun zonnepanelen sneller terugverdienen.

Snel aan de slag

De gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze zijn uitgekozen voor dit subsidieproject omdat daar nog ruimte op het energienetwerk is voor grootschalige energie-opwekking uit zon op dak. LTO Noord is straks verantwoordelijk voor de uitvoering en wil snel met boeren om tafel, weet provinciewoordvoerder Alies Klomp. "Dat heeft ook te maken met de subsidies die boeren dit jaar nog kunnen aanvragen."

Als boeren samen zonnepanelen willen leggen, kijkt LTO Noord of dat collectief gedaan kan worden om kosten te delen. In samenwerking met Enexis wordt bepaald waar en wat er nodig is qua gevraagde netverzwaring en aansluiting op het net.

Niet alleen grote zonne-projecten

Maar niet alleen grotere projecten met zon-op-dak moeten te realiseren zijn, ook kleinere projecten zijn straks mogelijk. De boeren waarvan het dak niet groot genoeg is om in aanmerking te komen voor SDE-subsidie worden ook benaderd in het project. Voor deze agrariërs kan zon op dak interessant zijn door gebruik te maken van de salderingsregeling die ook geldt voor huiseigenaren. Zonnestroom die de agrariër zelf niet gebruikt, kan dan tegen een vergoeding aan het net worden geleverd.

Op basis van de ervaringen in dit project wordt bepaald of de aanpak een vervolg krijgt op andere plekken in Drenthe.

zonneakker op het Oosterveld bij Hoogeveen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Meer zon op dak, minder op land

Er komen in Drenthe zeer strenge regels voor de aanleg van zonneparken op land. Zó streng, dat volgens gedeputeerde Henk Brink de aanleg van een grote zonneakker bijna niet meer mogelijk is. Maar die strenge regels gaan pas in als de ruimte die nu al gereserveerd is voor zonneparken op is. In de praktijk betekent dat, dat er maximaal 1390 hectare aan zonneakkers op land mag komen voordat de nieuwe regels ingaan.

Volgens gedeputeerde Brink wordt op die manier recht gedaan aan wat de Drentse gemeenten met elkaar hebben afgesproken. Hierna is het zo goed als onmogelijk om nog een zonnepark aan te leggen in het Drentse landschap.

Door er een stop op te zetten willen Brink en Provinciale Staten bouwers van zonneparken dwingen zonnepanelen aan te leggen op daken, bijvoorbeeld van bedrijven. Dat is veel ingewikkelder. Het dak moet er geschikt voor zijn of geschikt gemaakt worden, er zijn vaak veel meer stroomkabels nodig en je hebt meerdere daken nodig om eenzelfde oppervlakte te krijgen als een flinke zonneakker. Kortom, het is moeilijker en duurder.

Liefst nog strenger

Een flink deel van Provinciale Staten wil liefst nóg strengere regels voor zonneparken op land. PS vinden de strenge regels goed, maar ze gaan niet ver genoeg, zeggen VVD, CDA, PvdA, SP, JA21, FvD en PVV. De partijen zijn wel verdeeld: de rechtse partijen willen helemaal geen zon op land en windmolens meer, de anderen vrezen dat het te lang duurt voordat de nieuwe regels in gaan. Ze zijn bang dat in de tussentijd nog allerlei energiecowboys in Drenthe snel zonneakkers komen bouwen. Daarnaast vinden VVD, CDA en PvdA dat ook de huidige aan gemeenten toegezegde hoeveelheid zon op land onder de nieuwe strengere regels moet gaan vallen.

