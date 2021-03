163 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, één dode

In Drenthe zijn sinds gisteren 163 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook is er één sterfgeval gemeld. Er werd in de afgelopen 24 uur niemand in het ziekenhuis opgenomen.

De meeste besmettingen werden gemeld in Emmen (56), gevolgd door Assen (26), Noordenveld (15) en Meppel (13). In de gemeente Aa en Hunze waren gisteren geen besmettingen, vandaag zijn dat er 3. De patiënt die is overleden komt uit de gemeente Westerveld.

Het aantal nieuwe besmettingen van vandaag is lager dan gisteren. Toen kwamen er 178 bij. Wel ligt het aantal van vandaag boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Gemiddeld kwamen er in Drenthe de afgelopen week dagelijks 154 patiënten bij.

Coronacijfers van dinsdag 16 maart 2021 (Bron: RIVM)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1011 (+3) 5 20 Assen 2464 (+26) 44 13 Borger-Odoorn 1125 (+5) 22 14 Coevorden 2193 (+9) 48 27 Emmen 6417 (+56) 110 68 Hoogeveen 3462 (+11) 62 40 Meppel 1568 (+13) 21 24 Midden-Drenthe 1469 (+7) 27 27 Noordenveld 1116 (+15) 20 24 Tynaarlo 1129 (+5) 17 20 Westerveld 659 (+3) 12 19 (+1) De Wolden 1307 (+9) 27 22 Onbekend 53 (+1) 0 0

Drentse ziekenhuizen

Er liggen vandaag zeven patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een ic-bed in de Drentse ziekenhuizen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Vrijdag, bij de vorige update van het AZNN, waren dat er tien en precies een week geleden waren dat er ook tien.

In Drenthe liggen 24 patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een niet-ic-bed. Dat waren er vrijdag 20 en precies een week geleden eveneens.

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen landelijk 4985 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 549 minder dan gisteren. Ook is dat lager dan dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5647 mensen positief getest werden.

Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week landelijk met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Van vorige week dinsdagochtend tot aan deze dinsdagochtend registreerde het instituut 39.527 nieuwe besmettingen. Een week eerder ging het om bijna 32.000 besmettingen.

Het reproductiegetal (het aantal mensen dat een besmette persoon opnieuw besmet) is gestegen naar 1,06, zei minister Hugo de Jonge na kabinetsberaad over het coronavrius. Vorige week was het nog 1,01. Het is nu van belang dat mensen zich aan de regels houden om het virus eronder te houden, benadrukt De Jonge.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is op dit moment 2037, 18 meer dan gisteren toen er 2019 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. Toen steeg het aantal coronapatiënten voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000.

Er liggen nu 586 mensen op een intensive care, dat zijn er 22 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen er vier minder dan maandag. Daar bevinden zich nu 1451 mensen die door het virus zijn geveld.