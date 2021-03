Meer klanten voor grote winkels: 'We waren we onze klanten soms kwijt'

"Ja, het is echt heerlijk. Fijn om meer mensen te kunnen zien en niet op zoek te moeten naar je klanten", vertelt Richard Kremer van de Kampeerhal in Roden enthousiast.

Speurwerk

De afgelopen weken mochten ondernemers per etage twee klanten toelaten. Dat zorgde volgens de eigenaar van de Kampeerhal voor vreemde taferelen in zijn winkel van zo'n 18.000 vierkante meter: "We moesten af en toe echt naar onze klanten zoeken, we waren ze gewoon kwijt." De ondernemer noemt de afgelopen weken dubbel: "We snappen dat dit misschien nodig was als tussenstap, maar we zijn erg blij met de verruiming."

Ook bij Tuincentrum Bodenstaff in Smilde staat een enthousiaste eigenaar bij de deur. "Wij kunnen absoluut veilig open en meer mensen binnenlaten. We hebben zo'n vijfduizend vierkante meter aan winkelruimte dus we kunnen er zat meer bij hebben. Bij de vorige lockdown heeft dat ook geen problemen opgeleverd", aldus Henk-Jan Bodenstaff.

Tekst gaat door na de video:

Gezond verstand

De klanten die vandaag in beide winkels rondlopen vinden het fijn om weer te kunnen winkelen, voor sommigen voelt het bijna als een uitje. "Maar ik sta hier ook wel een beetje met een dubbel gevoel", stipt een van de klanten aan. "De derde piek zit er nu ook aan te komen. Maar goed, we proberen ons best te doen en ons aan de regels te houden."

Een andere klant van het tuincentrum noemt het gewoon een kwestie van goed nadenken: "Er is ruimte genoeg. Als we allemaal ons gezond verstand gebruiken en afstand houden, dan is er niets aan de hand." Bij de Kampeerhal in Roden vindt een bezoeker het zelfs krom dat grote bedrijven niet nog meer mensen mogen toelaten als dit qua ruimte mogelijk is: "Ik vind het nog te beperkt. Als ik naar de supermarkt ga dan komen er zo 120 tot 130 man binnen op een kleinere oppervlakte. Voor mijn gevoel worden grotere bedrijven geslachtofferd."

Bij binnenkomst in het tuincentrum moet je eerst de administratie op orde hebben (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

'Nu moet het gebeuren'

Kremer van de Kampeerhal Roden is vooral enthousiast over deze stap. Hij en zijn college van het tuincentrum moeten het namelijk de komende maanden verdienen. "We hebben de afgelopen maanden natuurlijk veel verloren. Maar nu is het de tijd dat iedereen bezig gaat met vakanties en lekker naar buiten wil. Dus dit is wel het moment dat het moet gaan komen", aldus de eigenaar.

Ook Bodenstaff van het gelijknamige tuincentrum staat er zo in. Met het voorjaar in aantocht is dit het moment dat de meeste klanten zijn zaak bezoeken. En dat komt voor hem goed uit nadat hij vanaf half december de helft van z'n omzet zag wegvallen: "Dit geeft de burger weer moed. Dit is de tijd dat het voor ons belangrijk wordt, die moeten we niet missen qua verkoop."

Wel hoopt Kremer dat er in april nieuwe versoepelingen komen. Volgens hem wordt het de komende maanden normaal gesproken drukker bij hem in de zaak, dus hij hoopt dat er dan weer iets bij kan qua aantal klanten. Of dat erin zit horen we volgende week, dan is er een nieuwe persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge.