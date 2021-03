Dit is misschien wel het meest aparte stembureau van Drenthe

"We hebben hier een boerderijwinkel en speelhal die is af te huren voor kinderfeestjes en familiefeesten. Dus normaal wordt daar gebarbecued. Maar de speelhal is dicht vanwege corona. In die ruimte is nu de stemlocatie", zegt Hempen.

Bekendheid boerderijwinkel vergroten

Ze krijgen alleen een onkostenvergoeding, dus voor het geld hoeven ze het niet te doen. Waarom dan toch meedoen? "We zijn ook stemlocatie zodat we meer mensen in de boerderijwinkel krijgen. Zodat we een extra graantje mee kunnen pikken in deze coronatijd", aldus Hempen.

Kiezers kunnen voor of na het stemmen even naar de varkens kijken. "Mensen mogen even een rondje lopen en de varkens bekijken. Voorin de kraamstal hebben we nog kleine biggetjes van drie weken oud", vertelt Willem.

Letterlijk tussen de varkens in stemmen gebeurt niet; de varkens staan gewoon op stal. "We laten ze niet loslopen. Sommige mensen zijn er misschien bang voor", zegt hij.

Deze pizzeria in Erm fungeert morgen ook als stembureau (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Stemmen in pizzeria

Ook de hagelnieuwe pizzeria in Erm is morgen een stembureau. "We zijn al sinds jaar en dag een stembureau. Alleen is het uiterlijk van de locatie helemaal veranderd", zegt eigenaar Ronald Grevink.

Een pizza meenemen na het het stemmen kan helaas niet. "Wij gaan donderdag open, eerst alleen voor de afhaal. Maar mensen kunnen het gebouw nu alvast zien. Ik hoop dat ze het leuk vinden", aldus Grevink.

De eigenaar is blij dat er eindelijk weer eens volk over de vloer komt. "Voor zoiets belangrijks als de verkiezingen doe ik dat graag."