Gemeente hakt knoop door: wegen bij watertoren Meppel op de schop

In de plannen is definitief gekozen voor de 'oostelijke route'. Daardoor maakt de rechte lijn naar Nijeveen plaats voor een 'autovrij fietsknooppunt' met een nieuwe fietstunnel.

Extra onderzoek

Vorig jaar vroeg de gemeenteraad het college nader onderzoek te doen naar de verkeerssituatie rondom de watertoren. Dat onderzoek werd onlangs afgerond en het college was blij met de uitkomsten. "Die motie heeft geleid tot andere inzichten en tot een betere oplossing voor de ontsluiting van het gebied", schrijft de gemeente.

Er lagen twee opties voor de gemeente. Nijeveen en de Nieuwveense Landen in oostelijke of westelijke richting ontsluiten. Er werd uiteindelijk gekozen is voor de oostelijke optie richting Havelte.

Nieuwe fietstunnel

Als de werkzaamheden zijn voltooid, zijn de Oude Nijeveenseweg en (nieuwe) Nijeveenseweg niet meer vanaf de watertoren toegankelijk. Daardoor ontstaat een 'autovrij fietsknooppunt' bij de watertoren. Er wordt ook een tunnel gegraven zodat fietsers in één keer door kunnen naar de Steenwijkerstraatweg.

Dat heeft ook gevolgen voor het grondverzetbedrijf bij de watertoren. Zij krijgen een nieuwe toegangsweg, eveneens aan de weg richting Havelte.

Dit is hoe het gebied bij de watertoren eruit moet komen te zien (Rechten: Gemeente Meppel)

Westelijke richting

Daarmee is de ontsluiting in westelijke richting van de baan, bovendien kwam die optie in het onderzoek slecht naar voren. Er was erg veel nieuw asfalt nodig om dat te realiseren. Daarnaast blijken de meeste verkeersbewegingen vanuit Nijeveen georiënteerd te zijn op de Steenwijkerstraatweg en niet op Meppel-West.

Volgens de plannen worden de 'beeldbepalende bomen' aan de kop van de Oude Nijeveenseweg behouden. Daarmee wil de gemeente het karakter van het gebied bewaren. Daarnaast wordt er gedacht aan recreatie in de begroeide wal, zoals een kleine speelplek met een bankje.

Besluitvorming afgesloten

De plannen worden nog voorgelegd in de gemeenteraad, maar in principe is de besluitvorming nu afgesloten.

Een exacte startdatum van de bouw is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de gemeente in de tweede helft van dit jaar start met de eerste werkzaamheden aan de infrastructuur rond Nieuwveense Landen. Na ongeveer een jaar zijn de werkzaamheden daar dan klaar. Daarna begint de provincie Drenthe aan de fietstunnel.

Verkeer gaat straks rechtsom naar Nijeveen. De weg linksom wordt niet niet gerealiseerd (Rechten: Gemeente Meppel)

