Jan Nieboer: ‘Ik hield er rekening mee dat ik zou worden opgepakt’

"Als ik weer eens op de radio of tv was geweest, hoorde ik om me heen dat mensen dachten dat ik vast meer wist van die dreigbrieven. Ik kon me voorstellen dat de politie ook zo dacht", vertelde de voorman van Platform Storm vandaag in de rechtszaal in Assen.

Telefoons afgetapt

Nieboer praatte erover in een telefoongesprek met een kennis in het voorjaar van 2019, dat door de politie werd afgeluisterd. "Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. Alles wat je doet en mailt, wordt gezien. Maak je maar geen illusie, we staan onder de tap", zei hij in het gesprek. "Ik houd er ook rekening mee dat mijn kantoor onder de tap zit. Voor mijn telefoon heb ik nu zo'n hoesje, waardoor hij helemaal uit de lucht is."

Tijdens hun wekelijkse ontbijtbesprekingen bij McDonalds in Stadskanaal hadden hij en H. hun telefoons uit of het hoesje erom. "Dat was normaal. Bij besprekingen van Platform Storm deed iedereen dat ook. Daar hoefde verder niemand iets van te weten", legde Nieboer de rechters uit. Hij deed verder niets strafbaars, hield hij vol.

'Zorgvuldig afbreken'

Vanmiddag besprak de rechtbank met hem en H. onder meer de dreigbrieven die directeur Ben Timmermans van Avitec uit Nieuw-Buinen en Jogchem Dieterman van het gelijknamige grondverzetbedrijf uit Westerlee in het voorjaar van 2019 kregen. Hun bedrijven waren betrokken bij de aanleg van windpark Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33.

"Dat wat u in twintig jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen we alle tijd voor. Net als u denkt: het is weer rustig, dan zijn wij er weer. Waarom? Omdat u hetzelfde doet met ons. Ons afbreken", las één van de rechters voor uit de brief die Avitec kreeg namens 'uw provinciegenoten over wiens rug u zich wilt verrijken'.

Als Timmermans niet binnen een week via de media bekendmaakte dat Avitec zich terugtrok, zou zijn onderneming 'niet langer levensvatbaar' zijn. Dieterman kreeg een brief met een verwijzing naar de brief aan Avitec, alleen dit bedrijf kreeg 48 uur om zich terug te trekken.

Dubbel

Beide bedrijven trokken zich uiteindelijk als enige terug. Timmermans wist niet uit welke hoek de dreigementen kwamen en hij stopte vanwege de veiligheid van zijn bedrijf en personeel. Hij belde zelfs met Nieboer om advies te vragen voor hij de stekker eruit trok. Die distantieerde zich van de dreigementen en zei dat de Avitec-directeur zelf een afweging moest maken.

Dat Nieboer een dag later in de krant zei dat hij 'er dubbel in zat', vond Timmermans opvallend, zei hij tegen de politie. Nieboer: "Ik zat er ook dubbel in, want ik wilde niet dat die windmolens daar kwamen, maar dreigementen daar heb ik geen begrip voor. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen in uiterste wanhoop daartoe overgaan."

De andere bedrijven die dreigbrieven ontvingen, haakten niet af, maar directeuren en medewerkers reageerden wel geschrokken. "Het gevoel bestaat dat de dreiging reëel is en elk moment kan worden omgezet in daden", liet een woordvoerder van het eveneens bedreigde ABN AMRO aan de politie weten. Een transportbedrijf uit Kiel-Windeweer huurde beveiliging in.

Rechtszaak afgebroken

Hoe meer kritische vragen Jan Nieboer vandaag van de rechters kreeg, hoe vaker hij antwoordde dat hij het zich niet meer herinnerde. H. bleef iedere betrokkenheid ontkennen. Halverwege de middag was zijn energie op en vroeg hij de rechtbank te stoppen. Als gevolg van een burn-out in de jaren '90 kan de man uit Meeden zich maar een paar uur achter elkaar concentreren. "Ik hoor nu alleen nog maar gezoem. Er komt niks meer binnen."

De rechtbank stopte daarom eerder dan gepland en gaat donderdag verder met het verhoor van beide mannen. Dan worden ook de schadeclaims van onder meer Timmermans en Dieterman besproken en daarna komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.

