Live meekijken bij de watertorenvalken

Ook bovenop de watertoren van Hoogeveen is het broedseizoen aangebroken. De nestkast van de torenvalken, die zich op 28 meter hoogte bevindt, is daarom weer volop in beeld. Vandaag startte de livestream waarmee we het wel en wee van het vogelpaar kunnen volgen.

Al veertig jaar lang zitten er torenvalken in de watertoren. WMD Drinkwater volgt al een aantal jaren de vogels met een webcam. Vorig jaar keek een recordaantal mensen mee: meer dan een miljoen. Ze zagen het broeden in maart en hoe er begin april vijf eieren werden gelegd. Vier daarvan zijn uitgekomen.

Het geeft een uniek inkijkje in het leven van de vogels. Ondertussen is de watertoren gewoon in bedrijf. Het is de enige werkende Drentse watertoren, vorig jaar is die nog gerenoveerd.

Kijk live mee bij de watertorenvalken in Hoogeveen

Torenvalken

De torenvalk was een van de meest voorkomende roofvogels, maar sinds 1990 neemt het aantal af en voert de buizerd de lijst aan. Volgens Sovon en de Vogelbescherming komt dit door veranderingen in het landschap. De torenvalk houdt van open en halfopen landschappen en jaagt op veldmuizen. Doordat het boerenland steeds intensiever wordt gebruikt zijn er minder muizen en is er dus minder te eten. Een incidentele muizenplaag zorgt soms voor een opleving, maar de torenvalk staat nog steeds op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.