MHBOS: Sport en politiek hebben meer gelijkenissen dan je denkt

Toen Rink nog keeper was, schuilde er al een toekomstige politicus in hem. "Ik vond het altijd wel belangrijk om mijn mening te geven. Dat is ook de reden dat ik de politiek ben ingegaan. Ook als er in de kleedkamer werd gediscussieerd, had ik mijn hand wel omhoog. Ook in mijn tijd als sporter was ik altijd al een aanjager om zaken te bespreken. Ik vond het altijd belangrijk om een bepaalde harmonie in de kleedkamer te hebben."

Velzing is zelfs de politiek ingegaan, om meer voor elkaar te krijgen in de sportwereld. "Ik merkte als voorzitter dat ik tegen blokkades opliep in de lokale politiek, ik had af en toe het gevoel dat ik werd tegengewerkt. Toen heb ik de partij 'Wakker Emmen' opgericht.

Paralellen

Voor veel sportliefhebbers is politiek een wereld die ver van hun afstaat, terwijl er toch degelijk paralellen zijn. "Ik was een aardige keeper, maar om te scoren, heb je een goede afmaker nodig. Het mooie van een teamsport is dat je het samen doet. Zo zie ik het ook in de politiek. Ik mag dan wel wethouder zijn, maar ik doe het niet in m'n eentje. Om te scoren heb ik een heel team nodig. Net als bij handbal."

Guido Rink in actie als wethouder van de gemeente Emmen (Rechten: RTV Drenthe)

Verschillen

Toch ziet Velzing ook de verschillen. "Sport is dynamisch. Ook in mijn werk als ondernemer kan ik snel anticiperen. Ik wil goed zijn voor mijn klanten en door mijn ideeën kan ik snel veranderingen bewerkstellingen. Bij politiek gaan processen veel langzamer. Wat dat betreft zijn er ook genoeg verschillen.

Campagne

Velzing kan als het moet de hele dag campagne voeren, maar voor Rink is dat lastiger. Hij is politicus voor de PvdA, maar natuurlijk doordeweeks gewoon wethouder. "In mijn functie als wethouder ben ik er voor iedereen, dus doordeweeks zie je mij alleen in pak. Maar in de weekenden voer ik in mijn rode jas natuurlijk ook campagne. Dan ben ik niet in functie als wethouder."

En natuurlijk is de grote vraag: hoeveel zetels worden er woensdag behaald? Rink is optimistisch: "Ik heb altijd gezegd: een bandbreedte tussen de 13 en 16 zetels. Daar hou ik mij aan vast." Velzing gaat ook voor een hoge score. "Ik denk tussen de 12 en 15 zetels." Maar in de peilingen staat Forum voor Democratie op 5 zetels. Is de inschatting van Velzing niet te optimistisch? "Tijdens de Statenverkiezingen werd Forum ook niet op veel zetels geschat in de peilingen. Toen werden we de grootste. Ik denk dat we nu weer voor een verrassing gaan zorgen", aldus Velzing.