Minder briefstemmen afgekeurd in Emmen na aanpassing van minister

De werkwijze van het tellen van briefstemmen wordt aangepast nadat veel stemmen ongeldig bleken te zijn. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de Kiesraad waren 5 tot 10 procent van de stemmen apart gelegd, omdat ze in eerste instantie ongeldig waren. Gemeenten gaan de opzij gelegde briefstemmen opnieuw bekijken, volgens de vernieuwde werkwijze.

Ook in de gemeenten Emmen en Meppel werd een deel van de briefstemmen ongeldig verklaard. In de gemeente Emmen ging het gisteren nog om 7,9 procent van de stemmen. Na het aanpassen van de werkwijze was dat vandaag 2,2 procent. In Meppel werd in totaal zo'n 3 procent van de stemmen definitief afgekeurd.

Briefstemmen De 70-plussers die per brief wilden stemmen, moesten beginnen met het invullen van hun stem op het briefstembiljet. Dat biljet moest in de envelop met de tekst 'briefstembiljet' worden gestopt. Vervolgens moest de stempluspas ondertekend worden. De dichtgeplakte envelop met de tekst 'briefstembiljet' én de stempluspas moesten vervolgens in de retourenvelop gestopt worden. De retourenvelop kon voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post gedaan worden of kan tot en met morgenavond 21.00 uur ingeleverd worden bij een afgiftepunt.

Waar ging het mis?

Wanneer mensen het stembiljet en de stempas samen in de briefstembiljetenvelop stopten en daarna in de tweede envelop, dan moesten stembureaumedewerkers het geheel terzijde leggen. Ze mochten de briefstembiljetenvelop namelijk in geen enkele omstandigheid openmaken, vanwege het stemgeheim.

De nieuwe procedure houdt in dat de briefstembiljetenvelop toch mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is, wordt de geopende envelop met daarin het stembiljet meteen in de stembus gedaan.

Demissionair minister Ollongren heeft zich "onvoldoende gerealiseerd" welke verwarring er allemaal bij ouderen kon ontstaan over het briefstemmen. "We waren er vanuit gegaan dat het stemgeheim vrij logisch is", zei Ollongren. "Maar in een aantal gevallen hebben mensen het toch niet zo begrepen." Ze wil niet dat 70-plussers die "per ongeluk" zo'n fout hebben gemaakt de dupe worden van deze voor hen nieuwe manier van stemmen. "Ik vind het zonde voor die mensen. Zij hadden duidelijk de intentie om te stemmen, maar dan zou hun stem niet meetellen door een foutje in de handelingen die ze thuis moeten verrichten."

Om hoeveel stemmen gaat het?

In de gemeente Emmen zijn er 17.998 inwoners die per brief mogen stemmen, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Zowel gisteren als vandaag zijn er ongeveer 3000 briefstemmen binnengekomen, waarvan gisteren 7,9 procent ongeldig verklaard moest worden en vandaag, na het aanpassen van de werkwijze, 2,2 procent ongeldig verklaard moest worden. In die gevallen ontbreekt de stempluspas of het briefstembiljet.

In de gemeente Meppel is alleen geteld volgens de nieuwe regels. Daardoor komt het aantal afgekeurde stemmen lager uit. Het gaat in totaal om 2652 stemmen, waarvan 83 definitief ongeldig zijn verklaard. Zo'n 3 procent dus.

Voor de gemeente Coevorden is niet helemaal duidelijk of en hoeveel briefstemmen er ongeldig zijn verklaard, maar een woordvoerder van de gemeente kan wel melden dat 1700 van de 6000 inwoners die per brief mogen stemmen van deze mogelijkheid gebruikgemaakt hebben. Dat komt neer op 28,33 procent.

Bovengenoemde aantallen zijn in de middag van dinsdag 16 maart verzameld. De aantallen kunnen inmiddels weer iets afwijken, als er later nog stemmen binnengekomen zijn.

En landelijk?

Landelijk komen zo'n 2,4 miljoen 70-plussers voor briefstemmen in aanmerking. Ongeveer een derde van hen heeft het ook gestemd per post. Ongeveer 8 procent van de uitgebrachte briefstemmen is niet volgens de regels is opgestuurd.

