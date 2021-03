Vrijwilligers in Hoogeveen helpen asielzoekers tegen eenzaamheid

Het begon toen de organisatie meerdere signalen uit het azc ontving dat de bewoners zich best eenzaam voelen. Het terrein is op dit moment namelijk niet toegankelijk voor bezoekers van buitenaf. Volgens projectcoördinator Marielle Vogelzang van Vrijwilligers Hoogeveen werd het hoog tijd om actie te ondernemen. "De richtlijnen binnen het azc zijn ook verscherpt, contact is niet altijd eenvoudig. Toen dachten wij, kunnen we niet gaan beeldbellen met de bewoners?"

Match

Voorheen werden er regelmatig klussen aangeboden vanuit vrijwilligerswerk om buiten te werken. Bewoners van het azc konden zich daarvoor aanmelden, alleen gooide corona roet in het eten. "De klussen werden stopgezet", vertelt Vogelzang. "Ze zitten eigenlijk alleen nog maar op hun kamer. Beeldbellen leek ons de beste manier om ze met elkaar in contact te brengen. Een goed gesprek voeren via de telefoon is best lastig als je de taal niet beheerst."

Op dit moment zijn er 43 koppels gemaakt. Gedurende een periode van zes weken heeft de asielzoeker elke week een half uur een gesprek met de contactpersoon uit Hoogeveen. "De matches zijn gemaakt op basis van de interesses van beide partijen", legt Vogelzang uit. "Ik kan me voorstellen dat een leraar uit Hoogeveen sneller geneigd is om contact te zoeken met een asielzoeker die in zijn thuisland ook docent is geweest. Koppelen wordt zo makkelijker."

Succes

Ezra de Jonge uit Hollandscheveld heeft regelmatig contact met Asma (18) uit Jemen. De gesprekken lopen goed. "Asma is iets jonger dan ik ben. Ze vraagt me veel over Nederland en ik vind het leuk om weer van haar cultuur te leren."

De zes weken zijn inmiddels verstreken, maar Ezra en Asma hebben nog steeds contact. "Laatst toen er ijs lag hebben we samen geschaatst, dat was leuk. Het is een kleine moeite om contact te houden en je kunt iemand een luisterend oor bieden. We oefenen de Nederlandse taal, maar dat kan ze eigenlijk al best wel goed", lacht ze.

Vervolg

De organisatie hoopt dat het contact blijft na de zes weken. "Als er een klik is, dan is de kans groot dat ze elkaar een keertje treffen in de bibliotheek of in het park voor een wandeling. Dat is stiekem wat we willen", lacht Vogelzang. "Het blijft vrijblijvend: als beide partijen na zes weken geen contact meer met elkaar willen hebben, is dat ook prima. Het zou natuurlijk wel jammer zijn, maar dan gaan we op zoek naar een nieuw kletscontact."