Nieuwbouw voor basisscholen bij Esdal Klazienaveen start deze zomer

De nieuwbouw voor drie fuserende openbare basisscholen De Planeet, De Spil en De Viersprong in Klazienaveen start deze zomer. Hun nieuwe onderkomen komt deels bij en in het Esdal College in hetzelfde dorp. Het is de bedoeling dat het nieuwe pand in augustus 2022 wordt gebruikt door de pakweg 280 leerlingen.

De huidige gebouwen waar de drie scholen zich in bevinden zijn behoorlijk op leeftijd. Het werd kiezen tussen iets nieuws of vernieuwen. Uiteindelijk is er gekozen voor de eerste optie, laat teamleider Gini Schotanus van het Esdal College (450 leerlingen) weten.

"De krimp in de zuidoosthoek van Drenthe maakt dat we nu vierkante meters over houden. Als gevolg hiervan ontstond het idee om deze ruimte beschikbaar te stellen aan het openbaar onderwijs." Toen het Esdal vernam van de zoektocht naar nieuwe huisvesting, vonden alle partijen elkaar vrij snel. "Een gevalletje van een en een is twee."

Nieuw- en verbouw

De nieuwe ruimte voor de school is een combinatie van nieuwbouw (1000 vierkante meter) en verbouw (800 vierkante meter in het Esdal). Voor de openbare scholen worden in totaal twaalf lokalen gerealiseerd. Ook de voorschool wordt ondergebracht in het nieuwe pand. Met de bouw is een investering gemoeid van 3 miljoen euro.

De oudste scholieren van de openbare en christelijke scholen in Klazienaveen, Zwartemeer en Barger-Compascuum krijgen momenteel al gedeeltelijk les op het Esdal. "Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te vergemakkelijken", legt Schotanus uit. "Deze nieuwe samenwerking sluit dan ook naadloos aan op de al bestaande."

De samenwerking met de christelijke scholen verandert door de nieuwe huisvestingsplannen niet.

Pastoor Middelkoopschool en De Kap

Wat er met de vrijkomende ruimtes van de drie basisscholen gaat gebeuren, is nog niet bekend. Er bestaan plannen om de Pastoor Middelkoopschool en De Kap samen onder te brengen op de locatie van De Planeet.

Navraag bij de gemeente leert dat dit nog geen gelopen race is. Raad en college moeten hier eerst nog een besluit over nemen, aldus een woordvoerder.