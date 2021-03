Minder Drenten afhankelijk van voedselbank: dit moet het nieuwe kabinet doen

Brouwer hoopt dat het nieuwe kabinet hier iets aan gaat doen: "Ik zou in elk geval graag zien dat ze investeren in het laten verdwijnen van de voedselbank."

Minimumloon omhoog

Maar hoe zorg je ervoor dat er minder mensen afhankelijk worden van de voedselbank? PvdA denkt voor de oplossing aan het verhogen van het minimumloon. Nu is het minimumloon 9,72 euro per uur. Dit moet volgens de partij naar 14 euro.

Inge Oosting (PvdA) wil het minimumloon verhogen (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Inge Oosting, nummer 21 op de kieslijst van de PvdA: "We zien een hele grote groep mensen in Drenthe die net iets meer dan 9 euro per uur verdienen. En van dat loon moeten zij hun huur of hypotheek, vaste lasten en boodschappen voor zichzelf en hun kinderen betalen. Dat gaat niet meer."

Maar als het loon stijgt, dan stijgen kosten soms mee. Want als je meer verdient kun je het recht op bijvoorbeeld huurtoeslag kwijtraken. Blijft er onder de streep dan niet even weinig over? Oosting: "We hebben er hard voor gelobbyd om dat met elkaar in lijn te laten lopen. Het is natuurlijk heel raar dat jij iedere dag werkt en dat je niet in staat bent om al je vaste lasten te betalen. Wij vinden dat dat anders moet."

Een van die mensen is Kim. Ze werkt 36 uur per week en kan toch de boodschappen niet meer betalen. En is dus afhankelijk van de voedselbank. Lees hier haar hele verhaal.

Belastingen omlaag

De nieuwe partij JA21 vindt het verhogen van het minimumloon geen goede oplossing voor het armoedeprobleem. Rob Camies, van JA21: "Je kan het minimumloon wel verhogen, maar uiteindelijk komt de Belastingdienst via de achterkant toch weer om de hoek kijken om het weer af te pakken." Daarom moeten volgens de partij in plaats van de lonen omhoog, de belastingen omlaag.

Dan zouden mensen dus meer overhouden en kunnen ze meer uitgeven. Hiermee 'verdient' het rijk de belastinginkomsten die ze zo verliezen weer op een andere manier terug. "Dat komt via een zijweg zoals btw en inkopen wel weer binnen bij de Belastingdienst", zegt Camies.

Drenthe Kiest Op Tjak over het minimumloon (Rechten: RTV Drenthe)

Investeren in onderwijs

Waar beide partijen het wel over eens zijn, is dat je het probleem bij de kern moet aanpakken. En daarmee bedoelen ze: investeren in onderwijs. Camies: "Je wilt dat mensen verder komen in het leven en daarvoor is onderwijs ontzettend belangrijk." JA21 wil het onderwijs toegankelijker maken: "Zorgen dat het laagdrempelig wordt en het terugbrengen van de basisbeurs is ook iets waar wij ontzettend voor pleiten."

PvdA wil een betere doorstroming van leerlingen in het onderwijs. Oosting: "We zien graag dat onderwijsketens ook regionaal worden ingericht. Dat betekent de doorloop van mbo, hbo naar universiteit." Volgens de partij zijn die mogelijkheden er nu niet voldoende. Oosting: "Wij zijn een van de weinige provincies waar dat nog niet kan."