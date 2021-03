Politie staakt gevaarlijke achtervolging door Eelde en Haren

Agenten waren na een melding naar een woning gegaan in Eelde. Daar aangekomen ging een man die daar aanwezig was er plotseling vandoor in de auto. Dat schrijft RTV Noord.

In volle vaart naar Haren

De agenten zetten meteen de achtervolging in. Via de Meerweg ging het in volle snelheid richting Haren. Ook andere politieauto's sloten zich aan bij de achtervolging.

Risico te groot

Doordat het op dat tijdstip zo druk was op de weg, is besloten te stoppen met de achtervolging. Het risico op ongelukken was te groot. De politie heeft de man nog niet kunnen aanhouden.