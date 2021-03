Provincie stelt meer geld beschikbaar voor innovatie in het mkb

Dat vertelt gedeputeerde Henk Brink. "Ook in deze tijd is het van belang te blijven innoveren. Juist nu", zegt hij. "Ik ben blij dat we met deze regeling ondernemers die willen innoveren kunnen ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben meer dan tachtig bedrijven MIT-subsidie ontvangen. De noordelijke provincies dragen naar rato bij: het afgelopen jaar was zo succesvol, dat we nu een hogere bijdrage leveren als Drenthe. Dat doen wij graag, zolang we zien dat onze economie groeit en bedrijven blijven investeren in innovatie en onderzoek."

'Steeds meer bedrijven maken gebruik van MIT-regeling'

De MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) bestaat uit twee regelingen: één is gericht op haalbaarheidsonderzoeken en innovatieadvies en de andere is bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development. Volgens de provincie Drenthe sluit de regeling goed aan op het programma Ik ben Drents Ondernemer, een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), het MKB-fonds en de Drentse gemeenten, om Drentse ondernemers te ondersteunen. De provincie ziet dat steeds meer Drentse bedrijven gebruikmaken van de MIT-regeling.

In totaal is er voor de MIT-regeling 6 miljoen euro beschikbaar. De regeling kan aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De ene helft wordt gefinancierd door het rijk, de andere helft door de drie noordelijke provincies.

