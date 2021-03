Irritatie om invulling witte vlekken Vries-Zuid

Een pittig avondje voor wethouder René Kraaijenbrink van de gemeente Tynaarlo. Een aantal partijen wilde meer weten over de gang van zaken rond de zogenoemde witte vlekken bij Vries-Zuid. Wat volgde was een spervuur aan vragen en een aantal verbaasde en geïrriteerde raadsleden.

Daarbovenop waren er ook twee insprekers die hun zegje wilden doen over de witte vlekken. "Waarom kijkt u niet eens naar de gemeente Midden-Drenthe, daar lukt het wél", aldus een van hen.

Witte vlekken

Met de zogenoemde witte vlekken bedoelt de gemeente Tynaarlo de plekken die nog ingevuld moeten worden bij de bebouwing van de nieuwe woonwijk Vries-Zuid. Een aantal van die witte vlekken is bedoeld voor seniorenwoningen, maar op één witte vlek is er mogelijk sprake van de bouw van tiny houses.

Maar inspreker Geke Kloosterhof is niet bepaald te spreken over de gang van zaken rondom die type woningen. Ze wil naar eigen zeggen best zo'n klein huisje met niet al te grote ecologische voetafdruk bouwen, maar heeft het gevoel dat als ze dat wil ze dat verplicht in een groep moet doen. "Ik vind het jammer dat er zo mee omgesprongen wordt. Ik wil helemaal niet tot groepswonen veroordeeld worden."

Volgens haar zou de gemeente een voorbeeld moeten nemen aan het Lievingerveld. Dat is een project in de gemeente Midden-Drenthe waar belangstellenden grond kunnen kopen van de gemeente om te bouwen. "Zonder meteen in een woonvorm of groep gedrukt te worden", aldus Kloosterhof.

'Gemeente durft nek niet uit te steken'

Een aantal partijen wil weten hoe het nou zit met de creativiteit rondom de invulling van de witte vlek. "De witte vlekken zijn altijd bedoeld om ruimte te bieden aan woongroepen die bijzonder en alternatief zijn", aldus D66-raadslid Herman van Os. Volgens hem lijkt de huidige gang van zaken allesbehalve creatief te zijn.

De PvdA is teleurgesteld in de wethouder omdat de partij het idee heeft dat particulieren met een goed plan voor een tiny house amper de kans krijgen om te ontwikkelen in het gebied. "Dit college durft de nek niet uit te steken en kiest voor de gemakkelijke weg en gaat in zee met projectontwikkelaars. Maar u bent er toch juist voor de burgers?", vraagt raadslid Anneke Lubbers zich af.

Kavelverkoop

Volgens wethouder Kraaijenbrink is het lastig om 'een kaveltje' te verkopen voor een tiny house en dan vervolgens maar te hopen dat op de andere kavels dezelfde type woningen komen. "Maar stel er komen zes mensen met een goed plan voor tiny houses, dan kan het best dat we in gesprek gaan als ze aan het beeldkwaliteitsplan voldoen."

Een aantal partijen vraagt zich na de opmerking van wethouder Kraaijenbrink hardop af in hoeverre inwoners op de hoogte zijn van het feit dat ze zich bij de gemeente kunnen melden met plannen. "Doet u wel een oproep via de bekende kanalen?", aldus GroensLinks-fractievoorzitter Klaas Kuipers. Onder andere zijn partij en de PvdA willen zo duidelijker in beeld krijgen wie er eventueel willen meedenken over een project met tiny houses.

'Kar niet trekken'

Wethouder Kraaijenbrink blijft erbij dat mensen zich kunnen melden, maar dat de gemeente dan niet als een soort projectontwikkelaar aan de slag gaat. "Wij trekken die kar niet, dat hebben wij ook nooit gedaan. Als mensen zich melden dan gaan we ze uiteraard helpen met planvorming, maar op dezelfde basis als bij andere mensen", legt Kraaijenbrink uit.

"Nee, dat hoeft ook niet", antwoordt Lubbers namens de PvdA. "Maar de gemeente moet wel faciliteren, die moet er zijn voor de burgers. Dat doet u nu niet. Als mensen u bellen met belangstelling voor een tiny house in Vries, ga dan met ze in gesprek."

Uitstel

De bedoeling van de gemeente was om rond augustus plannen op tafel te hebben voor de invulling van de witte vlekken. Maar wethouder Kraaijenbrink heeft na de discussie de gemeenteraad beloofd om dit uit te stellen naar december, zodat initiatiefnemers met goede plannen meer tijd hebben om zich te melden bij de gemeenteraad.

Ook komt hij binnen zes weken met een brief naar de gemeenteraad om meer duidelijkheid te geven over de invulling van de overgebleven witte vlekken. Dit tot blijdschap van de raad. "Ik zou alle belangstellenden willen oproepen om zich morgen meteen te melden zodat we zicht hebben op hoeveel het er zijn", eindigde GroenLinks-fratievoorzitter Henk Kuipers zijn betoog.

D66-raadslid Herman van Os was ook blij met de toezegging van de wethouder. Ook hij riep iedereen op om zich morgen te melden, maar dan op het stembureau om te stemmen. Ook daar zullen ze Kraaijenbrink tegenkomen, "want ik zit morgen zelf in het stembureau", aldus de wethouder.

