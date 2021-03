Meester Jansen mag weer zwemles geven: 'Ik ben gewoon zenuwachtig'

Jeroen Jansen van zwemschool De Dolfijn in Assen staat aan de rand van het zwembad. "Met de hakken naar de billen, open, en weer dicht", roept de zwemleraar enthousiast naar de kinderen in het water. Na de les klinkt er naast blijdschap opluchting door in zijn woorden. "Ik was vandaag gewoon zenuwachtig voor het lesgeven, terwijl ik dit werk al zeventien jaar doe. Ik ben heel blij dat het weer mag."

Stress

Drie maanden lang houdt Jansen zijn zwemschool gesloten vanwege de coronamaatregelen. "Het waren frustrerende maanden, je voelt je machteloos. Terwijl we toezagen dat scholen wel open gingen en wij nog dicht moesten blijven. Maar gelukkig zijn we nu weer open, het had ook absoluut niet langer moeten duren. Het water stond ons aan de lippen", zegt hij.

Dat de zwemmeester nu weer een grapje kan maken is te danken aan de heropening van de zwembaden, al zorgt de heropening ook voor de nodige stress. "Toen het verlossende woord kwam op de persconferentie was ik ook door het dolle heen. Daarna is het alle hens aan dek. Nieuwe lijsten maken, kinderen informeren, de wachtlijst bekijken; ik heb weinig geslapen."

Wennen

Vanwege de sluiting van de zwemschool weet Jansen niet hoe het is met de ontwikkelingen van de kinderen. "Ik ben erg benieuwd of het effect heeft gehad. Drie maanden is een lange tijd. De eerste week zal vooral wennen zijn aan elkaar en aan het water, daarna zullen we weer beginnen met de echte lessen."