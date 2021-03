Podcast Praot Drents Met Mij aflevering 3: Jetta Klijnsma

De derde gast, na Harry Tupan en William Bossong, is commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Het zal voor veel mensen de eerste keer zijn dat ze Klijnsma Drents horen praten. "Ik praote niet zoveule Drents. A'k bij meinsen bin, hier in Drenthe, dan probeer ik het wel es. Maor ik heur mijzölf praoten, dat is toch wel ingewikkeld."

Lachen

Klijnsma groeide op in Hoogeveen met vier zussen. Onderling werd er geen Drents gesproken, maar ze pikte het wel een beetje op van haar ouders: 'As wij an tafel zaten dan zeden ze tegen ons: Kun je de aardappelen even aangeven? En mien va zee tegen mien moe: Kuj mij de eerappels even angeven? Ik kan het dus hiel goed verstaon, maor ik heb het nooit espreuken. As mien zussen mij nou zulden heuren, dan mussen zij enorm lachen, denk ik."

Vast onderdeel van de podcast is de Drentse Doemstok. Renate Snoeijing legt haar gast een aantal moeilijke keuzes voor. Als Jetta Klijnsma tussen Assen en Den Haag moet kiezen, twijfelt ze lang. Ze kiest liever voor Drenthe in het algemeen, maar uiteindelijk komt het hoge woord eruit: Den Haag. "Ik hebbe daor zo lange woond en ik bin nog maor een paar jaor weer hier."

Haar man Ard van Rijn komt uit Den Haag, maar spreekt best een woordje Drents. "Zien grootmoeder kwam uut Gasselternijveen. Zij sprak altied Drents en dat heurde hij dan wel. Rond neijaor zeg hij altied: Gelukkig neijaor, hej de knieperties al klaor?"

Plezierig om Drents te praten

Ondanks dat Klijnsma bijna geen Drents meer spreekt, denkt ze wel dat ze er wat aan zou hebben om het vaker te doen: "A'k in een verzorgingshuus binne of argens in een bedrief waor veul Drents praot wordt, dan is het ok gewoon plezierig om Drents te praoten. Dat probeer ik ook wel een beetie, maor ja, 't is wel spannend. Ie wordt gelukkig niet uutelachen. Misschien mu'k het wel wat vaker doen."

Binnenkort zal ze eraan moeten geloven, want op 24 maart is de Statenvergadering in het Drents: "Gelukkig he'k nou een beetie kunnen oefen."

Praot Drents Met Mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huus van de Taol. Iedere woensdag in de Meertmaond Streektaolmaond verschijnt een nieuwe aflevering.

17/03 Praot Drents Met Mij - Klijnsma

Lees ook: