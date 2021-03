Groenmarkt Meppel wordt plein met ruimte voor groen en horeca

Drukletters waar je op kunt zitten vormen straks de naam Meppel, refererend naar de geschiedenis; op het plein was jarenlang uitgeverij Boom gevestigd.

Terras breidt uit

Maarten van Oosten is eigenaar van Café De Kansel aan de Groenmarkt dat nu gesloten is vanwege de coronamaatregelen. Hij krijgt straks een groter terras. "Daar zijn we hartstikke blij mee. Het is een forse uitbreiding van ons terras. Aangezien buiten het nieuwe binnen is en vanwege de prognose voor de opening van de terrassen zijn we heel blij dat we meer ruimte krijgen."

Op de plek waar vroeger uitgeverij Boom zat, zijn nu appartementen gerealiseerd en er is op de begane grond plaats voor bijvoorbeeld horeca. "Twintig jaar lang was het een industrieel leegstaand pand, ik ben blij dat het nu is opgeknapt", zegt Van Oosten.

Verbetering

De situatie gaat er voor de ondernemer in de horeca op vooruit. "Er was altijd wel iets te kijken voor onze gasten, maar het was ook vooraal heel druk. Ik hoop dat het nu in plaats van druk vooral een bruisend plein wordt", aldus Van Oosten.

Wethouder Robin van Ulzen is blij met de herinrichting van het plein. "We investeren de laatste jaren al heel veel in het verbeteren van de binnenstad zodat het een mooi verblijfsgebied is. Om bezoekers in Meppel te houden en om bezoekers van buiten Meppel naar Meppel te halen."

Nieuwe pand nog te huur

De gemeente zoekt nog een horeca-ondernemer voor het nieuwe pand dat er staat op de locatie van uitgever Boom. Van Oosten heeft zich nog niet gemeld als mogelijke pachter: "Eerst maar eens vet op de botten krijgen. We zijn blij met wat we hebben. Elk pand dat wordt gevuld is mooi en hoe het wordt gevuld moeten we zien."