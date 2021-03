Waar is de graftombe van Landgoed Valkenstijn gebleven?

Menno Walters uit Assen wil graag weten waar de bijbehorende graftombe is gebleven, en hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Sinds 1841 heet Landgoed Vredeveld geen Vredeveld meer, maar Landgoed Valkenstijn. Henk Blouw is van de Stichting Landgoed Valkenstijn: "De graftombe staat gewoon waar dei altijd heeft gestaan heeft: bij ons op het landgoed."

Wie ligt er begraven?

Het is de enige particuliere begraafplaats die Assen heeft. "Augustinus Valkenstijn en zijn vrouw Louise Aubry d'Arancey liggen daar begraven. Het landgoed kwam in 1842 in hun bezit, daarom heet het nu ook landgoed Valkenstijn. Toen Augustinus stierf, schonk hij zijn bezit aan het Roomsch Katholieke armbestuur, waarna het langzaam maar zeker in verval raakte. De resten van het monumentale huis, dat het middelpunt vormde van het landgoed, zijn afgebroken in 1966."

Het heeft tegelijkertijd iets lugubers en romantisch, zo'n graftombe op een landgoed. "Toen Louise op 17 januari 1871 overleed, werd ze in de tuin van het landgoed begraven. Augustinus overleed op 27 januari 1882 en werd in het graf bijgezet."

De graftombe is te bekijken op het landgoed (Rechten: Greetje Schouten / RTV Drenthe)

De tombe

Wat de graftombe zo bijzonder maakt is het gietijzeren grafteken dat de bakstenen tombe siert. Dit in 1882 door de Asser IJzergieterij gemaakte grafteken is een pronkstuk van deze gieterij geworden, vol doodssymboliek. Veel van het grafgietwerk van deze gieterij is ook te vinden in de omgeving van Assen, in het bijzonder op de begraafplaats in Veenhuizen.

De graftombe zelf is grotendeels opgetrokken in gepleisterde baksteen. De tombe is voorzien van dekplaten die aan de zijden schuin zijn gelegd. Het interessantste onderdeel van de tombe is, zoals gezegd, het gietijzeren grafteken dat aan voorzijde bovenop de tombe is aangebracht. Het grafteken is in hoogreliëf vervaardigd en bestaat uit een rechthoekige onderbouw met kroonlijst. Hiertussen bevinden zich twee terug liggende velden, die zijn voorzien van de namen en data van het echtpaar.

Boven op deze plaat staan een aantal karakteristieke doodssymbolen uit de negentiende eeuw. Tussen twee geknakte bomen zien we een 'Ouroboros', de staartbijtende slang, die een gevleugelde zandloper omvat. Daarboven kruislinks twee neerwaarts gerichte fakkels met daarop twee gekruiste beenderen met een doodshoofd ertussen. Dit allemaal in een krans van eikenbladeren met bovenop een Latijns kruis.

Het grafteken op de graftombe (Rechten: Greetje Schouten / RTV Drenthe)

Dochter van Koning Lodewijk Napoleon?

In 2001 is de graftombe gerestaureerd. De kisten bleken nog in de tombe te staan. De kist van Augustinus was nog redelijk intact, die van zijn vrouw was vergaan. Van de gelegenheid is toen meteen gebruikgemaakt om te onderzoeken of het gerucht klopt dat Louise Aubry d'Arancey een dochter zou zijn van koning Lodewijk Napoleon. Na dit onderzoek weten we zeker dat dit niet zo was.

Koning Lodewijk Napoleon was de peetoom van Louise Aubry d'Arancey. Haar vader was een trouwe officier van de koning. In de graftombe zou ook een doopjurk hebben gelegen die werd geschonken door de vorst. Of deze ook gevonden is bij de restauratie in 2001 is niet bekend.

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag? Stuur deze dan hieronder in!

Lees ook: