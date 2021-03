'Als je niet gaat stemmen, dan doe je niet mee'

De commissaris van de koning benadrukt dat het een belangrijke dag en dat iedereen toch echt naar de stembus moet. "Ga je niet stemmen, dan besluit je niet mee", aldus Klijnsma. "Als alle 18-plussers van Nederland vandaag hun stem uitbrengen, dan besluiten we samen wie er in het torentje komt en welke mensen ons uiteindelijk uit de coronacrisis helpen," vervolgt ze.

Het belang van een Drent

Alle Nederlanders moeten betrokken blijven bij het land, dat zou Jetta Klijnsma graag voor de toekomst willen. "Iedereen moet mee blijven doen, niemand uitgezonderd. En ook iedere portemonnee moet een beetje perspectief hebben", voegt ze daaraan toe.

Meer Drenten stemmen bewust op iemand uit de provincie. Zo vertelde een inwoner uit Vries aan RTV Drenthe dat het voor hem van belang is dat ook de lokale bevolking vertegenwoordigd wordt. "We zijn al ondervertegenwoordigd in het Westen, vandaar dat het wel belangrijk is dat ook Drenten in het landelijk bestuur komen," zo stelt deze inwoner van Vries.

Dikke pakken papier

Ook blijkt het niet altijd eenvoudig om de grote stembiljetten in de stembus te krijgen. De lijst is langer dan ooit en opgevouwen ontstaat er een dik pak papier dat soms nauwelijks de bus in te krijgen is.