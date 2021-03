Broer vermoorde IKON-journalist uit Assen: 'Ik wil gewoon de waarheid weten'

Gert werkte in 1982 op een school in Madrid, toen hij door zijn oudste broer Jaap werd gebeld met de mededeling dat Jan werd vermist in het Centraal-Amerikaanse land.

Ik denk dat hij mij het slechte nieuws in fases wilde brengen, omdat hij bang was dat ik van slag zou raken" Gert Kuiper - Broer van vermoorde journalist Jan Kuiper

"Jaap vertelde ook dat één van die andere journalisten was omgekomen en de twee andere journalisten net als Jan waren vermist. Maar dat trok ik eerlijk gezegd in twijfel en dat heb ik hem ook gezegd. Ik denk dat hij mij het slechte nieuws in fases wilde brengen, omdat hij bang was dat ik van slag zou raken", laat Gert op Radio 1 weten.

Geen goed teken

Helemaal gerust op wat zich allemaal in El Salvador afspeelde, was Gert voor dat telefoongesprek al niet. In de Volkskrant had hij een dag eerder al gelezen dat zijn broer en drie collega-journalisten in het land waren aangehouden door de politie. "En dat is vaak al een teken dat het niet goed gaat", blikt Gert terug. Zijn zorgen bleken terecht, toen daags erna bekend werd dat de vier om het leven waren gebracht.

Dat het 39 jaar na dato alsnog van een rechtszaak komt, noemt Gert "een grote stap", al liep een eerdere poging daartoe op niks uit. "Toen werd de rechter meteen bedreigd en zij is daarna naar Canada gevlucht. Vandaag wordt in El Salvador in een internationale persconferentie bekendgemaakt dat de zaak formeel heropend wordt, alleen is het nog niet bekend op welke dag."

Gert Kuiper wil nog altijd antwoord op de vraag waarom zijn broer in 1982 vermoord is (Rechten: ANP)

Kolonel in staat van beschuldiging stellen?

Om alle feiten die zich 39 jaar geleden hebben afgespeeld in El Salvador goed op een rijtje te krijgen, zullen diverse mensen worden ondervraagd die toentertijd bij de situatie waren. Volgens Gert gaat het om ongeveer zeven personen.

"Daar kunnen militairen bij zitten die toen geschoten hebben, maar ook anderen die meer van de zaak weten. Als de rechter hiermee genoeg bewijsvoering krijgt, kan ze kolonel Mario Reyes Mena - die nu in de Verenigde Staten woont - in staat van beschuldiging stellen en eisen dat hij in de rechtbank verschijnt."

De groep die de moorden besloten heeft, moet groter zijn geweest" Gert Kuiper - Broer van vermoorde journalist Jan Kuiper

Een waarheidscommissie van de Verenigde Naties concludeerde in 1993 al dat deze kolonel de opdrachtgever was van de moorden. "Maar", zegt Gert, "ik kan me niet voorstellen dat deze kolonel hier alleen over heeft beslist. De groep die besloten heeft dat de moorden gepleegd moesten worden, moet groter zijn geweest. Er waren in die tijd ook veel militaire adviseurs uit de Verenigde Staten en die waren ook in de kazerne waarin dit besluit is genomen. En het is heel interessant om te weten te komen wat hun rol hierbij geweest is."

Op zoek naar de waarheid

Dat Gert zich nog altijd voor de zaak inzet noemt hijzelf een "morele verplichting". Het liet hem dan ook nooit los. "Ik wil niet zeggen dat deze zaak te makkelijk onder het kleed geschoven is, maar je wilt toch meer weten. De illusie dat alle betrokkenen in de gevangenis verdwijnen heb ik niet zozeer, maar ik wil zelf gewoon de waarheid weten: waarom is dit gebeurd?"

De rol van de Amerikanen rondom de moorden op de IKON-journalisten is één van de dingen waar Gert vandaag de dag nog graag antwoord op wil. "Dat is heel intrigerend, mede omdat de Amerikaanse regering aan de Nederlandse regering heeft verzocht om deze zaak niet op te rakelen", weet Gert.

"Amerika had destijds een grote rol als communismebestrijder en was bang dat landen in Centraal-Amerika allemaal de communistische kant op zouden gaan. En daar moest je geen lastige journalisten bij hebben, zo werd het denk ik gezien."

Ontwikkelingen

Met de nabestaanden van de vermoorde journalisten is nog altijd goed contact, laat Gert desgevraagd weten. Samen zullen ze de ontwikkelingen in de rechtszaak op de voet volgen.

