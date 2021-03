Man wil weg uit Beiler kliniek en sticht brand: cel en tbs

Een 37-jarige bewoner van GGZ-kliniek Duurzaam Verblijf in Beilen is veroordeeld tot negen maanden celstraf en tbs met dwangverpleging voor brandstichting. De man heeft bekend dat hij in juni vorig jaar papier in brand heeft gestoken op zijn kamer. De gordijnen, een matras, een deken en een prullenbak vlogen daardoor in brand.

Door snel in te grijpen konden de brandweer en medewerkers voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. De man heeft verklaard dat hij de brand heeft gesticht, omdat hij overgeplaatst wilde worden naar een andere kliniek. Duurzaam Verblijf is een kliniek waar drugsverslaafden met psychische problemen uit Amsterdam, Rotterdam en Groningen worden opgevangen.

Snel naar een tbs-kliniek

De man is ook veroordeeld voor een winkeldiefstal in 2019 in Eindhoven, maar vooral de brandstichting vindt de rechtbank ernstig. Doordat de man vanwege een stoornis en ernstige cocaïneverslaving verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, heeft hij een celstraf gekregen die vrijwel gelijk is aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Hij zit sinds de brand vast. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij nu zo snel mogelijk wordt overgeplaatst naar een tbs-kliniek om behandeld te worden.

Kans op herhaling

Tbs is volgens de rechtbank de enige optie om de maatschappij tegen de man te beveiligen. Zonder die gedwongen behandeling is de kans groot dat de man in herhaling valt. Dat hebben een psycholoog en een psychiater die de man hebben onderzocht vastgesteld. De man heeft door zijn stoornis snel last van stress en voelt zich dan onveilig. Dat was in de kliniek in Beilen ook zo, waardoor hij eruit wilde.