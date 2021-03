Verschillen in Drentse opkomstcijfers, kiezers houden zich goed aan regels

Het percentage stemmers dat al naar de stembus is geweest rond het middaguur blijft achter bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Dat komt vooral doordat niet alle gemeenten de eerder uitgebrachte stemmen meteen meenemen in de cijfers.

Tussen Drentse gemeenten zijn grote verschillen te zien. Midden-Drenthe lijkt voorlopig wat achter te blijven met zo'n 5,5 procent uitgebrachte stemmen rond 11.00 uur. In Borger-Odoorn had op dat moment bijvoorbeeld al ruim 13 procent van de kiezers de gang naar de stembus gemaakt. In de opgevraagde cijfers nemen Meppel en Tynaarlo wel de briefstemmen en de stemmen van gisteren en eergisteren mee.

In Meppel kwam daardoor om 11.00 uur het opkomstcijfer al uit op bijna dertig procent. In Tynaarlo heeft 37,5 procent van de kiezers inmiddels gestemd. In Emmen heeft een kwart van de stemgerechtigden gestemd. "Dat is de optelsom van vandaag, maandag en dinsdag en de brieven", zegt burgemeester Eric van Oosterhout. Ruim 13 procent van de kiezers besloot vanmorgen te stemmen in Emmen.

Duizenden stemmen voor woensdag

De afgelopen dagen zijn er volgens Van Oosterhout al duizenden stemmen uitgebracht. "In de gemeente Emmen waren tien stembureaus open, daar zijn gemiddeld zo'n 300 mensen geweest per stembureau."

De burgemeester is op tournee langs de stemlocaties. Zelf bracht hij vanochtend zijn stem uit. Op wie wil hij niet zeggen. "Maar ik stem altijd op een vrouw. Ik vind het belangrijk dat de verhouding gelijk is."

Volgens Van Oosterhout loopt het goed door bij de stembureaus. "De vrijwilligers zijn heel tevreden, ze vinden dat het goed georganiseerd is. Ze merken dat veel mensen zich aan de regels houden: even de handen desinfecteren en een mondkapje op. Maar ik hoor ook verhalen van de enkeling die met hoop kabaal binnenkomt en die roept: Ik doe geen mondkapje voor."

De Wolden

In gemeente De Wolden ligt het opkomstpercentage rond het middaguur tussen de 20 en 25 procent. De afgelopen dagen werden er al 1.800 briefstemmen uitgebracht en werd er 1.200 keer in een stembureau gestemd. Burgemeester Roger de Groot bezoekt vandaag alle stemlokalen. "Normaal gesproken komen we in De Wolden uit op zo'n 85 procent, ik denk dat we vandaag ook die kant op gaan."

De Groot noemt de sfeer op de stembureaus 'voortreffelijk'. "Alles loopt goed, we zijn nog geen gekke dingen tegengekomen. Ik zie ook op het stembureau mensen die mochten briefstemmen, maar toch zelf even naar het dorpshuis komen. Even er tussenuit."

Opkomstpercentages Drentse gemeenten

Gemeente Tijdstip meting Opkomstpercentage 2021 Aa en Hunze 10.00 uur 10,64 procent Assen 12.30 uur 12 procent Borger-Odoorn 11.00 uur 13.15 procent Coevorden 10.30 uur 12,56 procent Emmen 12.00 uur 13,2 procent Hoogeveen 12.00 uur 16 procent Meppel 11.00 uur 29,5 procent* Midden-Drenthe 11.00 uur 5,5 procent Noordenveld Niet bekend Tynaarlo 12.00 uur 37,5 procent* Westerveld Niet bekend De Wolden 12.00 uur 20-25 procent

*Cijfers zijn inclusief de briefstemmen en de stemmen die gisteren en eergisteren zijn uitgebracht.

Landelijke cijfers

Tot 10.30 uur heeft landelijk zo'n dertig procent van de kiesgerechtigden gestemd. In de cijfers van onderzoeksbureau Ipsos zijn wel de briefstemmen en de stemmen van gisteren en eergisteren meegenomen.

Vanochtend heeft volgens Ipsos tot nu toe zo'n 11 procent van de kiesgerechtigde mensen gestemd. Op maandag en dinsdag, toen de stembureaus vooral voor de risicogroepen open waren, was de totale opkomst naar schatting 12 procent en Ipsos schat de opkomst op basis van briefstemmers op 7 procent. Samen is dat dus 30 procent.

Vier jaar geleden was de opkomst rond 10.30 uur zo'n 15 procent. Volgens Ipsos is het echter lastig om de opkomst in 2017 met die in 2021 te vergelijken, vanwege het briefstemmen door de 70-plussers en vervroegd stemmen op maandag en dinsdag.