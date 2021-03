Inval in huis Meppel vanwege arrestatie wapenhandelaar uit Zwolle

De bewoner van het huis is volgens de politie geen verdachte. Volgens RTV Oost gaat het om het huis van de vriendin van de aangehouden Zwollenaar. De 44-jarige man is opgepakt in het onderzoek naar aanleiding van een grote wapenvondst in een bosje in Zwolle. Daar vond de politie afgelopen september wapens en geld verstopt in tonnen onder de grond.

Link met moord in Zwolle?

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige week aandacht aan de zaak, omdat één van de gevonden wapens is gebruikt bij de liquidatie van de Zwolse wapenhandelaar Henk Wolters. Die werd op Oudjaarsavond 2019 in zijn woonplaats doodgeschoten. De politie onderzoekt de rol van de gisteren aangehouden Zwollenaar bij de wapenvondst en ook of hij betrokken is bij de moord op Wolters.

'Aanvullend bewijsmateriaal'

Na de arrestatie van de man hebben agenten zijn huis in Zwolle en het huis in Meppel doorzocht. De agenten doorzochten in Meppel ook de dakgoten en gingen met een metaaldetector door de tuin. Ze waren op zoek naar "aanvullend bewijsmateriaal", zegt een politiewoordvoerster. Waar het precies om ging en of er iets is gevonden, wil ze vanwege het onderzoek niet zeggen.