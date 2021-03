Caciano zet krabbel onder langere verbintenis bij FC Emmen

Fans van FC Emmen kunnen nog langer genieten van de voetbalkunsten van Lentini Caciano. De negentienjarige aanvaller heeft een handtekening gezet onder een contract dat hem nog eens twee seizoenen aan de Emmenaren bindt. Bovendien is in het contract een optie opgenomen voor nog een derde seizoen.

Momenteel zit Caciano in de lappenmand, nadat hij in december vorig jaar geblesseerd raakte tegen PEC Zwolle. In de weken daarvoor gaf trainer Dick Lukkien hem steeds meer wat speelminuten. De blessure kwam voor Caciano dan ook op een vervelend moment. "Gelukkig gaat het steeds beter en ik hoop dat ik snel kan terugkeren", zegt Caciano, die een rol hoopt te spelen in handhaving van de Emmenaren in de eredivisie.

Via Delfzijl en Zwolle naar Emmen

Caciano heeft de Curaçaose nationaliteit, maar werd geboren in Delfzijl. Acht jaar geleden streek hij neer bij de jeugd van PEC Zwolle, waarna hij in 2019 de overstap naar FC Emmen maakte. Daar liet de aanvaller zich zien in de jeugdelftallen onder 19 en 21. In oktober vorig jaar maakte hij zijn officiële debuut voor FC Emmen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Tot dusver kwam hij viermaal in actie in de eredivisie.

"Het vertrouwen dat de club in me uitspreekt met dit contract geeft me alleen maar meer motivatie om zo snel en zo goed mogelijk terug te keren", aldus Caciano.

Lees ook: