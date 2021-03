Stemmen via de post tellen heeft wel iets van ochtendgymnastiek

In het gemeentehuis in Diever, waar stemmen in de gemeente Westerveld worden geteld, lopen tientallen medewerkers eindeloos rondjes door de raadszaal. In hun handen wapperen de grote stempassen. "Lijst 1", klinkt het. Dat stembiljet hoort op de stapel van VVD. Op elke tafel, op de grond en deels op de trap van de publiekstribune, liggen stapels stembiljetten bij de bijbehorende partij.

Blijven bewegen

Ook burgemeester Riekus Jager neemt een kijkje. "Het lijkt wat rommelig, maar er zit echt systeem in. We hanteren de regels zoals ze zijn voorgeschreven. Formulier voor formulier wordt opgehaald en daarbij houden we anderhalve meter afstand van elkaar, dragen we mondkapjes én handschoenen. Het ziet eruit als ochtendgymnastiek", lacht Jager. Een vrijwilliger vult aan: "Klopt, ik heb sinds vanochtend al vijfduizend stappen gezet."

Geldig of niet?

Voor het eerst kon een grote groep ouderen stemmen per post. De bedoeling was om stemmen voor deze doelgroep te vereenvoudigen vanwege de gezondheidsrisico's bij fysiek stemmen, maar uiteindelijk bleek deze manier van stemmen verwarring te zaaien. Met name het meesturen van twee enveloppen zorgde voor vraagtekens Als het stembiljet niet in de juiste envelop zat, was de stem ongeldig. Uiteindelijk besloot minister Kajsa Ollongren gisteren dat deze stemmen tóch meetellen. Voor de gemeente Westerveld gaat het om enkele tientallen stemmen die nu toch geldig zijn.

Ondertussen wordt in het gemeentehuis van Diever opnieuw een container met briefstemmen geleegd op de vloer van de raadszaal. Het uitvouwen, uitdelen en rondjes lopen begint daarmee eveneens opnieuw. "De volgende keer zet ik wat hindernissen op de looproute", lacht Jager. "Voor de extra uitdaging."