Opnieuw staking in metaalsector voor betere cao: 'Ik ben de tel al bijna kwijt'

Werknemers in de metaalsector schrijven zich in als staker in een coronaproof drive-in van vakbonden FNV en CNV (Rechten: ANP)

Medewerkers in de metaalsector gaan morgenochtend in Emmen opnieuw staken. Het gaat volgens vakbonden FNV en CNV om medewerkers van onder meer Prysmian Group/Draka, VDL Wientjes en Rademakers Gieterij Klazienaveen. Zij laten hun onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao in de sector 'metalektro' horen in de staakstraat, die is ingericht op het parkeerterrein achter het Fletcher-hotel.

"Ik ben de tel al bijna kwijt, zoveel hebben we al gestaakt voor deze nieuwe cao", zegt bestuurder en medeorganisator Hank Oomkes van CNV Vakmensen. Dat een akkoord over een nieuwe cao steeds is uitgebleven deert hem desondanks niet in zijn strijdvaardigheid. "We gaan door totdat die cao er ligt", zegt Oomkes.

Eerdere stakingen

De staking is onderdeel van een landelijke estafettestaking, die eind januari begon. Omdat een opening in de onderhandelingen maar uitblijft, vinden de stakingen al wekenlang door het hele land plaats. Op 25 januari staakten werknemers van Fokker Aerostructures, Trivium Packaging en BCS in Hoogeveen, terwijl Prysmian Group/Draka, VDL Wientjes en Rademakers Gieterij Klazienaveen op 5 februari ook al de boer op gingen voor een betere cao.

CNV-voorzitter Piet Fortuin liet vorige week weten dat de tijd van buigen voor werkgevers wat hem betreft wel is geweest. "Als er gewoon ruimte is voor een goede cao, dan kómt die er ook. Dan zetten we de deksel van de stakingskas wijd open. We zijn doorgaans goedschiks, maar kennelijk willen werkgevers die kant niet benutten. Bij veel bedrijven in de branche wordt gewoon goed verdiend, vandaar onze inzet."

Coronaproof staken

De stakers starten hun stakingsmars om 08.45 uur bij het stadion van FC Emmen en laten hun geluid tot ongeveer 10.00 uur horen. Volgens Oomkes vindt de staking geheel coronaproof plaats. "De stakers vullen thuis het stakingsformulier in en leveren dat vrijdag bij ons in. Wij blijven op afstand, zij blijven in de auto."

