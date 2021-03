Djammen: De verbindende dreampop van christopher404

Dromen

"Wegdromen, ik denk dat dat het is", antwoordt de jonge producer op de vraag waarom hij maakt wat hij maakt. "Ik hou heel erg van wegdromen. Ik ben echt een dromer; ik zit veel in mijn hoofd, ik leef veel in mijn hoofd."

De tonen in zijn nummers zijn zweverig te noemen. Je wordt als luisteraar meegenomen door een dromerige stem, diepe bas en galmende gitaar, afgemaakt met een rustige drumbeat. "Juist het hele dromerige, de wazige contouren van de muziek, vind ik heel fijn", vertelt hij. Zijn muziek had vroeger veel meer pop, maar gaande weg werd dit het. Dreampop. "Ik hou ook wel van harde muziek hoor, maar niet om te maken. Ik wil echt iets maken waar mensen bij kunnen wegdromen."

Verbinding

De reden om muziek te maken is voor iedereen anders. Gevoel uiten is voor velen een motivatie. Voor christopher404 is dat niet anders, maar er is een nog andere reden. "Uiteindelijk is het belangrijkste waarom ik muziek maak: verbinding leggen. Ook op professioneel vlak, door te werken met mensen die een beetje de zelfde mindset hebben als ik."

Maar de verbinding zoekt hij vooral door zijn luisteraars mee te voeren naar vervlogen tijden. "Dat ik de soundtrack kan maken voor veel mensen. De vakantieliedjes, de liefdesliedjes die mensen terugbrengen naar een bepaalde tijd uit hun leven die voor hun belangrijk is. Muziek is toch een soort van tijdmachine."

Hit the North

Net als de artiesten die de afgelopen (en komende) weken in Djammen zitten, is ook christopher404 uitgekozen om mee te doen aan het talentontwikkelingstraject Hit the North, wat verbonden is aan het Groningse showcasefestival Eurosonic Noorderslag. Christopher is enthousiast: "Ik heb het idee dat het een mooi jaar gaat worden." Een jaar lang krijgt de Hoogevener professionele begeleiding van artiesten en vaklui uit de muziekwereld.

Uiteindelijk staan alle Drentse deelnemers van Hit the North volgend jaar op Eurosonic Noorderslag.