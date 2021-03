Geldezel incasseert vijfduizend euro en krijgt taakstraf opgelegd

De man zei dat hij aan een onbekend persoon zijn bankpas met pincode uitleende. Op zijn rekening werd 10.000 euro gestort. Hij mocht hiervan vijfduizend euro houden. Dit geld kwam van een slachtoffer dat dacht dat hij een medewerker van de Rabobank aan de lijn had. Zijn bankrekening was gehackt en hij moest zijn geld veiligstellen via een zogeheten 'kluisrekening'. De man twijfelde eerst, maar ging overstag toen hij zag dat het telefoonnummer overeenkwam met het nummer van de Rabobank. Hij maakte zijn banksaldo over.

Geld nodig voor zijn kind

Kort daarop kreeg de man in de gaten dat hij was beetgenomen. Hij belde de bank en er werd aangifte gedaan. Via het rekeningnummer, waarop het geld was gestort, kwamen ze bij de 21-jarige man uit. Die woonde op dat moment in Assen. Hij was iemand tegengekomen op straat die zijn bankpas kon gebruiken. Hij wist dat de pas werd gebruikt voor oplichting. Hij zou hiermee een fors bedrag ontvangen. Hij had geld nodig, omdat hij vader werd, zei hij tegen de rechter. De vijfduizend euro die hij hiermee 'verdiende' ging overigens op aan onder meer drugs en gokken.

'Doe dit NOOIT weer'

De man woont inmiddels onder begeleiding in Emmen. Hij is vaker veroordeeld voor oplichting. De officier van justitie eiste en celstraf van tien weken, waarvan vijf weken voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat de man wordt begeleid en vond een taakstraf een passender straf. Het slachtoffer zat ook in de zittingszaal. De man beet de 21-jarige toe: "Doe dit NOOIT weer. Je weet niet wat je de ander aandoet." De bank heeft de 10.000 euro vergoed. Toch diende het slachtoffer een claim in van 10.000 euro. "Zodat de bank dit geld weer terugkrijgt."

De schadevergoeding werd niet toegewezen, omdat de bank die zelf moet indienen. Dit kan alsnog bij de burgerlijke rechter. De officier van justitie kondigde aan in elk geval vijfduizend euro op de 21-jarige te willen verhalen. "Het moet toch niet zo zijn dat dit gedrag lonend is", zei de officier.