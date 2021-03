De meest bijzondere stembureaus van Drenthe

Zo kon je in Valthermond je stem doorgeven tussen de kleine biggetjes, op de akkervarkenboerderij. "Echt geweldig. Je staat hier midden in het Drentse landschap tussen de mooie beesten", zegt een kiezer die voor het eerst in Drenthe kiest. "We konden wel voor de sporthal kiezen, maar dit is veel leuker", vertelt een stel dat na het kiezen bij de akkervarkens staat te kijken.

In Norg was er een drive through-stembureau. Dat was voor sommige mensen een beetje wennen. "Ja, dat stembiljet is opeens wel heel groot in de auto." In Erm was de nieuwe pizza- en pastabar het decor voor het stemmen.

Bekijk hieronder een korte samenvatting van de bijzondere stemlocaties: