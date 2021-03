Jeugd SC Angelslo en VV Emmen gaan samenwerken

De voetbalverenigingen SC Angelslo en VV Emmen willen gaan samenwerken met de jeugd. Na onderzoek is gebleken dat een Samenwerking Jeugdopleiding (SJO) voor beide verenigingen het beste is. De leden moeten nog wel toestemming geven.

Een onderzoekscommissie van beide verenigingen heeft de laatste maanden onderzocht of een samenwerking tussen de jeugd van beide clubs kan zorgen voor een duurzame, gezonde en toekomstbestendige organisatie voor jeugdvoetbal op de Meerdijk in Emmen.

Het onderzoek is onlangs afgerond en de commissie kwam tot de conclusie dat het voor beide verenigingen en vooral voor alle huidige en toekomstige jeugdvoetballers, de beste oplossing is om ook in de toekomst een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan jeugdvoetbal te kunnen bieden.

Leden aan zet

In een aparte ledenvergadering van zowel SC Angelslo als VV Emmen krijgen de leden het laatste woord. Het voorstel is om per 1 juli 2021 te gaan samenwerken onder de naam FC Meerdijk. De SJO wordt een zelfstandige club, met een eigen bestuur en een eigen shirt. De leden blijven overigens wel lid van de eigen vereniging.

De planning is om in de tweede helft van april of begin mei de ledenvergadering te laten plaatsvinden. De vorm zal mede afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.