Twee verliezers aan tafel bij Drenthe Kiest: 'Dit is shocking'

Voorafgaand aan de bekendmaking van de eerste exitpoll zou Nijmeijer met twee of drie zetels verlies een tevreden man zijn, maar met zes zetels verlies valt hij bijna van zijn stoel: "Dit is shocking."

Klaver uitgebloeid?

Dat is de vraag die beantwoord zal moeten worden binnen de partij van Nijmeijer. "We moeten met elkaar aan de bak. Dat is volstrekt helder." Verkiezingen is winnen of verliezen, merkt hij op. "Maar dit is wel heel erg verliezen. Ik had dit niet verwacht."

Niet alleen het onopvallende optreden van de jonge fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks, ook de coronacrisis hakt erin. Voor de coronacrisis stond de partij naar Nijmeijers mening nog op 18 of 19 zetels: "De hele oppositie heeft niet meer in oppositie kunnen gaan." Tel daarbij het sterke optreden van concurrent Sigrid Kaag de afgelopen weken op en het zetelverlies is verklaard volgens de statenfractievoorzitter: "Daarmee zouden veel zwevende kiezers nog wel eens over de streep getrokken kunnen zijn. Het meest choquerende is dat eigenlijk alle partijen op links slecht hebben gescoord."

Dringen op rechts

Nico Uppelschoten van de Partij Voor de Vrijheid had nog goede hoop om de twintig bestaande zetels te behouden, maar ook hij komt volgens de eerste exitpoll bedrogen uit: zeventien stuks. "Aan de rechterkant zijn zo te zien acht zetels naar nieuwe of andere partijen gaan. Ook Thierry (Baudet, Forum voor Democratie RED.) is goed teruggekomen. Dat gaat allemaal ten koste van ons", verklaart de Statenfractievoorzitter.

De grootste verrassing is volgens Uppelschoten dat D66 zo gewonnen heeft. Die partij gaat van 19 naar 27 zetels. "Ik kon niet inschatten hoe Kaag het zou doen. Ze kwam heel statig over, een beetje elitair. Ze straalt uit: ik ben er en doe het op mijn manier. Ze is niet uit het lood te slaan." De winst is volgens Uppelschoten meer de verdienste van Kaag dan het strategisch stemmen, waarbij de kiezer wellicht meer voor D66 zou kiezen om het over een iets linksere boeg te gooien ten koste van het CDA.