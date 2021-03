D66 Drenthe blij met grote winst van de partij

"Dat we op winst zouden staan zagen we aankomen, maar zoveel: dat is echt wauw, het dringt nog bijna niet door." Kleine Deters denkt dat de kracht van de partij is "dat we altijd bij de inhoud blijven en dat heeft Sigrid Kaag op een voortreffelijke manier gedaan." Ook denkt ze dat er binnen de partij stappen vooruitgezet zijn.

Of we nu kunnen spreken van een Kaag-effect, zoals eerder gesproken werd van het Klaver-effect [Jesse Klaver van GroenLinks, red.]? Voor Kleine Deters is Kaag vanaf het begin dezelfde vrouw gebleven. "Wat ze goed gedaan heeft is - denk ik - het verhaal vertellen." Kleine Deters noemt het 'stuitend' hoe Geert Wilders (PVV) Kaag wees op het dragen van een hoofddoek tijdens een bezoek aan Iran. Dat deed Wilders in het verkiezingsdebat van de NOS.

Grote verantwoordelijkheid

De verkiezingswinst van D66 legt "een grote verantwoordelijkheid" op de partij, zegt politiek leider Sigrid Kaag. "Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging dat wij als enige progressieve partij invloed hebben gehad de afgelopen jaren", aldus Kaag. "Met dat vertrouwen gaan we serieus om."

Tegelijkertijd ziet Kaag de noodzaak tot samenwerking, ook met de VVD van demissionair premier Mark Rutte die eveneens winst heeft geboekt. Het beleid moet 'progressiever, eerlijker en groener' dan de afgelopen vier jaar, zegt zij. Maar: "we zullen rekening moeten houden met onze partners."