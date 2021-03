Negen gemeenten zijn klaar met tellen; VVD wint

Op onderstaande kaart kun je de uitslagen per gemeente bekijken. Klik op jouw gemeente om een overzicht met percentages te zien. Het kan even duren voor een gemeente zichtbaar is. Het verhaal gaat verder onder de kaart.

Aa en Hunze

In Aa en Hunze is de VVD de grootste geworden. De partij behaalde 27,8 procent van de stemmen. Dat is bijna 3 procent meer dan vier jaar geleden. D66 volgt met 14,8 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage in Aa en Hunze ligt op 86,5 procent. Dat is ruim 2 procent meer dan vier jaar geleden.

Coevorden

In Coevorden is VVD de grootste met 22,9 procent van de stemmen. Dat is ruim een half procent meer dan vier jaar geleden. Het CDA werd de tweede partij met 13,2 procent, op de voet gevolgd door de PVV met 13 procent.

De Wolden

Hoewel de VVD wat terrein verliest in De Wolden blijft de partij de grootste met 24,6 procent van de stemmen. Dat is ruim 3 procent minder dan vier jaar geleden. Het CDA verliest 4,5 procent en komt als nummer twee uit de bus met 14,3 procent van de stemmen.

Hoogeveen

De VVD blijft de PVV net voor in Hoogeveen en is ook daar de grootste partij met 17,2 procent van de stemmen. De PVV behaalt 16,4 procent. Het CDA is de grote verliezer in de gemeente. Vier jaar geleden was de partij van Wobke Hoekstra nog de grootste met meer dan 20 procent. Nu moet het CDA het doen met 14,5 procent van de stemmen.

Meppel

In Meppel behaalde de VVD 21,5 procent van de stemmen, gevolgd door D66 met 14,2 procent. De gemeente meldt een opkomstpercentage van 82,7 procent.

Midden-Drenthe

De VVD maakt ook in Midden-Drenthe de dienst uit. Daar kreeg de partij van Mark Rutte 20,4 procent van de stemmen, gevolgd door het CDA met 13,4 procent van de stemmen. De opkomst in Midden-Drenthe ligt op 82,9 procent.

Noordenveld

Ook in Noordenveld is de VVD de grootste partij met 21,1 procent van de stemmen. Dat is evenveel als vier jaar geleden. D66 is de nummer twee in de gemeente met 15,9 procent.

Westerveld

Net als in de meeste Drentse gemeenten is de VVD de winnaar in Westerveld met 23,2 procent van de stemmen. Dat is wel een lager percentage dan vier jaar geleden. D66 pakte 3 procent winst ten opzichte van 2017 en is de tweede partij in de gemeente met 13,3 procent.