FvD en afgesplitst JA21 winnen: 'We gaan goed met elkaar om'

Hendrikus Velzing, Statenlid van Forum voor Democratie in de Drentse Provinciale Staten, is niet verrast door de grote winst van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. FvD verviervoudigt het huidige zetelaantal en komt volgens de exitpoll uit op 8.

"Ik wist dat er een dikke overwinning zou komen, ook al bleven we de afgelopen tijd in de peilingen op 4 zetels steken. Ik zit natuurlijk heel dicht op de partij en zie hoe mensen op ons reageren", legt Velzing uit bij Drenthe Kiest.

De Klazienavener prijst landelijk lijstrekker Thierry Baudet: "Als er één politicus is die ondernemend, creatief en innovatief is, dan is het Thierry. Dat hebben we nodig in de politiek. Hij wil dingen bereiken. De andere fractievoorzitters zijn eigenlijk eenheidsworsten."

Nieuwkomer

Naast FvD mocht ook JA21 juichen naar aanleiding van de exitpoll. De nieuwkomer ontstond nog maar een paar maanden geleden als afsplitsing van FvD en komt mogelijk met drie zetels in de Tweede Kamer. "Ik denk dat heel veel mensen die de neiging hadden om op Forum te gaan stemmen, toch bij ons zijn uitgekomen", zegt Statenlid Rob Camies uit Emmen.

Camies zat aanvankelijk namens FvD in de Drentse politiek, maar keerde de partij de rug toe, onder meer vanwege racistische en antisemitische opvattingen die zouden rondgaan in de jongerenbeweging en de partijtop. Dat deden ook Thomas Blinde, Jan Willem Drukker en Harry Omlo. Het viertal sloot zich aan bij JA21.

'Verloren zonen'

"Wij zijn toch wel een beetje de verloren zonen van Hendrikus", grapt Camies. De verhoudingen tussen beide partijen in Drenthe zijn volgens Velzing prima. "We gaan goed met elkaar om en bellen elkaar regelmatig. We hebben een leuke tijd gehad. We waren vrienden, dat gaat niet van de ene op de andere dag voorbij."