BoerBurgerBeweging naar Tweede Kamer: 'Eerder twee zetels dan geen'

De BoerBurgerBeweging mag volgens de exitpoll hopen op een zetel. De partij is daarmee 1 van de 4 nieuwkomers in de Tweede Kamer.

"Wij zijn hier een feestje aan het vieren, maar we staan niet op de tafel", verwijst Assenaar Derk Evert Waalkens, de nummer 4 van de lijst, naar de reactie van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag op de exitpoll. "In mijn geval is er ook geen champagne, eerder champignons."

De BoerBurgerBeweging ontstond uit een initiatief van Caroline van der Plas, die een jaar of vier geleden begon met het Twitteraccount BoerBurgertweet om de kloof tussen stad en platteland kleiner te maken. Elke week was een plattelander gasttwitteraar en verstuurde hij of zij tweets over zijn of haar leven.

Tweede zetel

"Een hele tijd kwamen we niet voor in de peilingen, maar sinds afgelopen weekend stonden we opeens op een zetel. En in de loop van deze week lieten enkele polls zelfs een tweede zetel zien", zegt Waalkens, in het dagelijks leven leraar in het volwassenonderwijs op Terra. "Ik denk dus dat er eerder een tweede zetel bijkomt dan dat we deze zetel nog verliezen."