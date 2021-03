PvdA blijft gelijk: 'D66 zoog alle energie uit linkse partijen'

De PvdA kende een lastige campagne. Een paar maanden voor de verkiezingsdag stapte Lodewijk Asscher op als lijsttrekker. Hij trok daarmee de consequentie uit de toeslagenaffaire. Lilianne Ploumen volgde hem op, maar dat levert de partij dus geen extra zetels op.

"Haar valt niets te verwijten. Zij sprong er pas later in", zegt Jacob Bruintjes, voorzitter van de PvdA Drenthe, over Ploumen. "We hebben er veel aan gedaan, maar het mocht niet baten. De vraag is misschien wel of de campagne nog iets kon uitmaken."

Bruintjes doelt daarbij op het succes van D66. De democraten maakten een flinke sprong en werden achter de VVD de tweede partij van het land. Bruintjes: "We moeten D66 feliciteren. Zij hebben alle energie uit de linkse partijen gezogen. Het wordt heel interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen."

Teleurstellend

Ook voor de ChristenUnie zit er geen winst in. De partij stevent volgens een exitpoll af op 1 zetel verlies en houdt 4 plekken over in de Tweede Kamer. "We hadden gehoopt op een zetel erbij, dus het is wel teleurstellend", aldus Gert Jan Bent, voorzitter van de ChristenUnie Drenthe. "Toch denk ik dat het wel een goede campagne is geweest, zowel in Drenthe als landelijk."

De CU maakt nu nog deel uit van het kabinet. Het is zeer de vraag of meeregeren in Rutte IV aan de orde komt. "Dat hoeft ook niet per se", zegt Bent. "Het gaat erom of we een meerwaarde kunnen zijn. Het gaat erom of je kwaliteit of kwantiteit wil hebben. Als we bij onze principes kunnen blijven, willen we zeker onze verantwoordelijkheid nemen."