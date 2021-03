Tienduizenden documenten zichtbaar na datalek bij Instituut Mijnbouwschade

Drenten en Groningers met een schadedossier konden ongeveer 40.000 documenten van regelingen en subsidieaanvragen uit het hele land inzien die lopen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens RTV Noord heeft dit te maken met een datalek bij het overzetten van documenten naar een ander systeem. De documenten hadden niet in de aardbevingsschadedossiers mogen komen.

Volgens het IMG is er één melding binnengekomen voor de fout werd opgemerkt. Een gedupeerde van aardbevingsschade zag documenten van iemand anders in zijn dossier en lichtte het instituut in. Het zou gaan om een Groninger met een schadedossier die inzage kreeg in een subsidieaanvraag uit Brabant voor energiebesparing van een huis.

Dossiers tijdelijk niet toegankelijk

Tijdens het herstellen van de fout zijn de persoonlijke dossiers tijdelijk niet toegankelijk. Het IMG verwacht dat morgen alle onterecht overgezette documenten zijn verwijderd. Er wordt nog onderzocht of er meer dan één document is ingezien door aanvragers van een schadevergoeding. Het overzetten van de 2 miljoen documenten die wel naar het nieuwe systeem moesten, is volgens het IMG goed gegaan.

Het IMG behandelt aanvragen voor schadevergoeding van mensen die schade hebben aan hun woning door de aardbevingen in Groningen. Van het datalek is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegeven. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van het lek, hoeveel slachtoffers er mogelijk zijn en hoeveel mensen de documenten hebben ingezien. Het is niet bekend hoe lang dat onderzoek gaat duren.

Eerder al datalek bij de NAM

Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) was vorige week ook sprake van een datalek. Daar ging het om een beveiligingslek in de software van het bedrijf Accellion, dat wordt gebruikt om grote bestanden te versturen. De gegevens van ongeveer 19.000 personen werden gestolen, bij een aantal mensen ging het ook om betaalgegevens.