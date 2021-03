Agnes Mulder behoudt zetel, Mark Strolenberg wacht af

Hoewel Mulder dus wederom op het blauwe stoeltje in Den Haag mag plaatsnemen, liepen de verkiezingen voor haar partij gisteren uit op een teleurstelling. Het CDA komt volgens de prognoses uit op 15 zetels, een verlies van 4. "Dat valt natuurlijk tegen. Het is minder dan gehoopt, maar dit is nog niet de definitieve uitslag. We weten van de afgelopen jaren dat CDA er uiteindelijk nog wel wat zetels bij krijgt, dus daar hopen we nu ook op", zegt Mulder bij Drenthe Kiest.

Voor Strolenberg is de situatie precies andersom. Hij is zelf nog niet zeker van een zetel, maar zijn partij verkeert in jubelstemming. De VVD lijkt uit te komen op 36 zetels en blijft daarmee de grootste fractie. "Het is een fantastische uitslag", reageert Strolenberg. Als de liberalen gaan regeren, levert de partij een aantal bewindslieden en schuift de Hoogevener mogelijk door naar de Tweede Kamer. "Dat is heel goed denkbaar. Het is nog afwachten."

Hoekstra en Rutte

Ondanks de tegenvallende uitkomst voor het CDA is Mulder van mening dat lijsttrekker Wopke Hoekstra de afgelopen dagen 'goed op stoom kwam'. "Ik denk dat iedereen groeit in z'n rol." Daarbij doelde ze ook op Sigrid Kaag van D66, een grote winnaar deze verkiezingen. "Dat was ook niet onmiddellijk een succes. Wopke is zichzelf geweest, maar dat heeft nog niet het gewenste effect gehad."

Strolenberg erkent dat de winst van de VVD voor een groot deel te danken is aan Mark Rutte. "Misschien is dat wat mensen zoeken, een stuk zekerheid. Mark zal misschien 100 uur in de week hebben gewerkt. Hij gaf tijdens deze crisis leiding aan het land en moest tussendoor campagne voeren. Het is een compliment waard dat hij toch met zoveel energie voor de camera verscheen."

Campagne voeren

Door de coronacrisis ging campagne voeren er net iets anders aan toe dan normaal gesproken. Mulder heeft veel online gedebatteerd. "In livestreams, op anderhalve meter. Of soms met airpods in achter de keukentafel." Toch vindt ze het prettiger om de straat op te gaan en mensen direct te spreken. "Het is veel leuker om naar buiten te gaan en het debat aan te gaan. Het is fijn om mensen te spreken, je krijgt direct reactie terug. Dat heb je toch minder als je digitaal aan het campagne voeren bent."

Strolenberg had flink wat middelen ingezet om campagne te voeren. "Heel veel digitaal, zoom-meetings en livesessies op Facebook. Maar ik heb ook bezoekjes gebracht aan alle twaalf de Drentse gemeentes." Strolenberg bereidde zich dagenlang voor op de debatten. "Want je wilt niet voor iemand onderdoen. Dat maakt dat je er steeds meer zin in krijgt om echt in die Kamer aan de slag te gaan."