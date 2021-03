'Day after': teleurstelling bij GroenLinks, grote lach bij D66 en Strolenberg op weg naar Den Haag?

Het is the day after. Tijd om wonden te likken, een klein feestje te vieren en om plannen te maken voor de toekomst.

'Dit is dramatisch'

Gisteravond noemde Henk Nijmeijer, fractievoorzitter van GroenLinks in de Drentse Staten het verlies al schokkend. Nu, een nacht verder, is het verlies nog groter dan in de exitpolls. GroenLinks gaat terug van 14 naar 7 zetels in de Tweede Kamer. "Dit is dramatisch. Ik hoop dat het hier stopt", reageert Nijmeijer.

"Het zou kunnen dat de magie van Klaver is uitgewerkt. Of hij zijn hand heeft overspeeld? Dat weet ik niet. Na dit soort verliezen moet je altijd aan een stuk zelfreflectie doen. Dat gaat de partij de komende dagen en weken ook echt wel doen", zegt Nijmeijer. Waar GroenLinks in het verleden de partij was die opkwam voor het milieu, werd dat onderwerp ook door andere partijen deze campagne opgepakt. "Blijkbaar hebben zij dat beter gedaan dan wij."

De SP leed net als GroenLinks een fors verlies en de PvdA bleef steken op 9 zetels. Daarmee is de rol van links in de politiek een stuk kleiner geworden, ziet Nijmeijer. "De schaal slaat naar rechts uit, daar moeten we het nu mee doen. De linkerflank moet de komende jaren flink aan de bak. Vanaf vandaag moeten wij als GroenLinks ervoor zorgen dat de toekomst weer rooskleurig wordt."

D66 tweede partij van Nederland

D66-Statenfractievoorzitter Anry Kleine Deters ging vannacht met een glimlach naar bed en stond met diezelfde glimlach weer op. "Dit is een historische overwinning", reageert ze. "Ik heb heel wat uitslagen mogen meemaken, met veel sterke ups en sterke downs. Maar dit is heel bijzonder."

De democraten krijgen 24 zetels, 5 meer dan tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. De partij is daarmee - na de VVD - de grootste partij van Nederland. Waar dat 'm in zit is volgens Kleine Deters lastig aan te wijzen. Heeft D66 bijvoorbeeld veel 'groene' stemmers weggekaapt bij de klassieke linkse partijen? GroenLinks valt namelijk terug van 14 naar 7 zetels. "Zolang ik politiek actief ben, zijn wij van D66 ook een partij geweest die milieu, duurzaamheid en klimaat belangrijk vindt."

Ook is de verkiezingswinst volgens Kleine Deters niet alleen toe te schrijven aan lijsttrekker Sigrid Kaag. "We zijn altijd bij de inhoud gebleven. Dat heeft Kaag voortreffelijk gedaan, ze heeft de boodschap goed overgebracht."

Naar alle waarschijnlijk zijn de VVD en D66 nu aan zet om te beginnen met de formatiegesprekken. Een voortzetting van het huidige kabinet met het CDA en de ChristenUnie lijkt voor de hand te liggen (samen hebben zij een meerderheid), maar Kleine Deters wil daar niet te veel op vooruitlopen. "We hebben natuurlijk met elkaar vier jaar ervaring. Ik moet ook erkennen dat de VVD en het CDA ook wat groener zijn geworden, maar niet groen genoeg voor D66. Dus daar zullen flinke gesprekken over gevoerd moeten worden. Maar dat de VVD en D66 samen gaan praten, lijkt mij helder."

Mark Strolenberg wacht af

Welke kant valt het kwartje op voor Mark Strolenberg? Komt hij in de Tweede Kamer, of niet? De VVD'er uit Hoogeveen stond op plek 38 voor de verkiezingen; de liberalen komen volgens de laatste prognose uit op 35 zetels. Het ligt voor de hand dat de VVD weer gaat regeren en dus ook bewindslieden gaat leveren, zodat er waarschijnlijk voor Strolenberg een stoeltje vrijkomt. "Het moet heel gek lopen, wil dat niet gebeuren. Het is dus goed denkbaar dat ik in de Kamer kom, maar het blijft even afwachten."

VVD-lijsttrekker Mark Rutte zei gisteravond al dat het logisch is dat de partij in de formatie naar D66 kijkt. Met alleen de huidige coalitiepartner CDA erbij, wordt een meerderheid wel erg krap. Strolenberg denkt daarom dat er ook een partij bij moet. "Het is toch wel lekker als je ook een meerderheid in de Kamer krijgt."

Welke partij zou moeten aanschuiven bij de formatiegesprekken, wil hij niet over speculeren. "Een kabinet met de huidige coalitiepartners is denk ik goed bevallen. Het ligt voor de hand om daarmee te praten. Een linkse partij erbij zou niet mijn voorkeur hebben, maar ik ga geen namen noemen." Voor Strolenberg is het belangrijk dat er snel een nieuwe kabinet wordt geformeerd. "De coronacrisis is er nog altijd, er moet veel gebeuren."