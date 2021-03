LTO Noord vreest voor de landbouw na verkiezingswinst D66

D66 had in het verkiezingsprogramma veel aandacht voor de natuur en het klimaat. Timmerman vreest daarom voor inkrimping van de veestapel, een andere manier van boeren en dat boeren sneller worden uitgekocht. "Ik heb bewust het partijprogramma van D66 niet gelezen, want ik weet wat voor standpunten zij hebben. Als Tjeerd de Groot minister van landbouw wordt, dan wordt dat niet met gejuich ontvangen. Maar we moeten er wel ernstig rekening mee houden." De Groot is woordvoerder landbouw in de Tweede Kamer en haalde zich de woede op de hals van boeren, toen hij zei dat de veestapel gehalveerd moet worden.

"Het neemt natuurlijk niet weg dat D66 democratisch gekozen is", vervolgt de regiobestuurder. "We moeten proberen om met deze mensen een goede samenwerking aan te gaan. Daarbij moeten we kijken hoe we voor onze sector een goed toekomstperspectief kunnen behartigen."

Timmerman heeft haar hoop op de VVD gericht. "Daar stroomt iets meer boerenbloed. Welke partij er nog meer bij moet in een coalitie? Dat is lastig. Ze willen allemaal de landbouwsector niet laten vallen. Ook D66 niet. Dat is het grote geluk dat dit bij alle partijen terugkomt."