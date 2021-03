Winst D66: Natuur- en Milieufederatie hoopt op groener beleid, vrees bij LTO

D66 had in het verkiezingsprogramma veel aandacht voor natuur en klimaat. Timmerman vreest daarom voor inkrimping van de veestapel, een andere manier van boeren en het sneller uitkopen van boeren.

Vrees voor halvering

"Ik heb bewust het partijprogramma van D66 niet gelezen, want ik weet wat voor standpunten zij hebben. Als Tjeerd de Groot minister van landbouw wordt, dan wordt dat niet met gejuich ontvangen. Maar we moeten er wel ernstig rekening mee houden." De Groot is woordvoerder landbouw in de Tweede Kamer en haalde zich de afgelopen regeerperiode de woede op de hals van boeren, toen hij zei dat de veestapel gehalveerd moet worden.

"Het neemt natuurlijk niet weg dat D66 democratisch gekozen is", vervolgt de regiobestuurder. "We moeten proberen om met deze mensen een goede samenwerking aan te gaan. Daarbij moeten we kijken hoe we voor onze sector een goed toekomstperspectief kunnen behartigen."

Hoop op VVD

Timmerman heeft haar hoop op de VVD gericht. "Daar stroomt iets meer boerenbloed. Welke partij er nog meer bij moet in een coalitie? Dat is lastig. Ze willen allemaal de landbouwsector niet laten vallen. Ook D66 niet. Dat is het grote geluk dat dit bij alle partijen terugkomt."

'Ga aan de slag met klimaatdoelen'

Bij de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF) zien ze met de verkiezingsuitslag wel kansen. Na de VVD is D66 met 23 zetels uitgegroeid tot de tweede grote partij. Deze verkiezingswinst ziet Reinder Hoekstra van de NMF Drenthe als iets positiefs. "Kom weg uit dat verhaal over halvering van de veestapel, maar ga aan de slag met de klimaatdoelen."

Alle aandacht van D66 voor natuur en klimaat, moet volgens Hoekstra voorop staan, maar dan wel in combinatie met steun aan de landbouw: "Zo moet je die richting opgaan. Met ook een appèl aan de landbouw: kom uit het verzet, hup voorwaarts mars."

Gevolgen voor landbouw

Gevolgen voor de landbouw gaat het klimaatbeleid sowieso hebben, voorspelt Hoekstra. "En daar moet je dan ook het gesprek over gaan voeren. Maar het verhaal over inkrimping van de veestapel, dat komt denk ik niet in het akkoord."

Wel moet er wat de NMF betreft geld bij en mogelijkheden om zaken ook daadwerkelijk aan te pakken. Hoekstra: "Wat moet er aan klimaatdoelen gebeuren, en daar dan de schouders onderzetten. Geen slappe nota's zoals de kringloopnota van landbouwminister Carola Schouten. Dat was een papieren tijger."

Hoop op groener beleid

Bij de NMF zijn ze in elk geval hoopvol over een groener beleid. Maar hoe groen kan het worden? "Hangt van de uitvoering af", stelt Hoekstra. "De komende tien jaar staat er heel veel op het spel. Voor de landbouwtransitie en het klimaat. Ik denk dat als we dan halverwege zijn voor de einddoelen, dan wordt het echt groener en perspectiefvol. En als je niet vooruitkomt, steeds maar weer in het verzet gaat, en de politieke discussie voorop staat, dan komt er geen actie. En dan wordt het niet groen, maar heel grijs in de wereld."

Bekijk hieronder de video met reacties van LTO-Noord en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe: