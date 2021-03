VNO-NCW Noord hoopt op snelle formatie: 'Bedrijfsleven wil perspectief'

VNO-NCW Noord-directeur Ton Schroor hoopt op een snelle kabinetsformatie. Volgens hem is dat in het belang van ondernemers in Nederland. "Het bedrijfsleven heeft heel veel behoefte aan perspectief, want we moeten zo snel mogelijk uit de crisis komen."

De werkgeversorganisatie wil dat de economie weer gaat draaien. "Dan ziet de wereld er weer anders uit en gaat de consumentenbesteding omhoog. Ik ben het eens met Mark Rutte: we moeten niet pas na de zomer een kabinet formeren."

Schroor hoopt dat de stem van het bedrijfsleven wordt meegenomen in die gesprekken. "Dat geluid moet een belangrijke plek krijgen in de corona-aanpak, maar ook in het kabinet."

'PvdA staat misschien wel op het lijstje'

Wat Schroor betreft, schuift de PvdA niet aan in het kabinet. Die partij wil namelijk de lasten van het bedrijfsleven in 2025 met 42 miljard euro laten stijgen. "Laten we dat vooral niet hopen", zegt hij. "Je komt straks uit een crisis, waarin een groot deel van de ondernemers het zwaar heeft. Lastenverzwaring zou best kunnen gebeuren, maar in die mate is onverantwoord. Maar iedereen moet bij formatiegesprekken water bij de wijn doen. Puur cijfermatig denk ik dat VVD, D66 en CDA er nog minstens één partij bij willen hebben. Dus ik denk dat de PvdA wel op het lijstje staat."

Volgens Schroor is het nog even afwachten wat links doet. Gaan ze een blok vormen, of vindt een partij het toch interessant om mee te doen in het kabinet? "Het bedrijfsleven heeft in ieder geval belang bij een snelle voortzetting van de economie. Ik hoop dat ondernemers daar met een liberale koers profijt van gaan hebben."