Er loopt een tweede edelhert door Drenthe

Er loopt een tweede edelhert rond in Drenthe. Daarvan is boswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumenten overtuigd. Twee weken geleden wandelde hij door een rustig deel van het Dwingelderveld toen hij sporen van het dier ontdekte.

"Ze zijn onmiskenbaar van een edelhert", zegt Kreetz. En dat betekent dat er op dat moment in ieder geval twee edelherten rondlopen in Drenthe. Van het andere dier zijn deze winter regelmatig sporen gevonden in het midden van de provincie.

Opnieuw een mannetje

Volgens Kreetz is het dier in het Dwingelderveld vrijwel zeker een mannetje. "Dat kun je aan de sporen zien", legt hij uit. Het is niet zeker of het om een wild dier gaat. "Dan moet je DNA hebben. We hebben gezocht naar haren of uitwerpselen, maar die hebben we niet gevonden." Ook is het onduidelijk of het dier nog in Drenthe is. "Er zijn verder geen waarnemingen gedaan, dus hij kan ook alweer vertrokken zijn. Maar van het hert dat al een paar jaar in onze provincie rondloopt is ook maar een handjevol waarnemingen gedaan, dus dat zegt ook niet veel."

Ophef

Eind vorig jaar zorgde een edelhert voor veel ophef toen bekend werd dat de provincie het dier dood wilde laten schieten. Een petitie om het leven van het hert te redden werd in korte tijd meer dan 25.000 keer ondertekend. Volgens Kreetz heeft die actie veel losgemaakt: "De provincie is nu bezig met een herziening van het flora- en faunabeleidsplan en we hebben goede hoop dat dan de nulstand voor edelherten wordt losgelaten. Je krijgt dan natuurlijk een politieke discussie, het is altijd afwachten hoe dat loopt."

Volgens Kreetz is het belangrijk dat de provincie duidelijk maakt waar edelherten wel en waar ze niet kunnen leven. "Wij vinden als terreinbeherende organisaties dat er ruimte is voor edelherten in Drenthe, en dat dragen we uit."

Wachten op hindes

Of zich spontaan een populatie edelherten in Drenthe gaat vestigen, is volgens Kreetz koffiedik kijken. "Misschien komen er alleen maar mannetjes. Die verplaatsen zich veel verder dan de vrouwtjes. Mogelijk moeten de hindes eerst de sprong van de Veluwe naar de Sallandse heuvelrug maken. Als daar voldoende herten zijn, trekken ze misschien door naar Drenthe. Of niet. Misschien krijgen we ook alleen maar mannetjes die hier een tijdje rondtrekken en dan weer verdergaan. Wat dat betreft is het heel spannend allemaal."