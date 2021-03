Windpark: 'Testmolen Veenkoloniën produceert geen bromtonen'

Dat zegt geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk. Hij deed in opdracht van de directie van het windpark onderzoek naar het geluid dat de windmolen maakt. Het windpark maakte de resultaten bekend in een nieuwsbrief.

Gezondheidsklachten

Omwonenden van windparken maken zich zorgen dat windturbines lage zoemende tonen veroorzaken die voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. Vergelijk het geluid met de motor van een geparkeerde vrachtwagen die continu draait. Mensen die werken of wonen in de buurt van bepaalde machines die de tonen produceren, kunnen er veel last van hebben. Klachten die mensen in het verleden hebben gemeld, zijn slaap- en concentratieproblemen, hoofdpijn en hartkloppingen.

Van Muijlwijk heeft vorig jaar oktober een apparaat op tweehonderd meter afstand van de testmolen in 1e Exloërmond neergezet om het geluid te meten. Daarbij stond de molen een half uur aan en een half uur uit. Op de geluidsband is volgens hem wel laagfrequent geluid te horen, maar komt dat van 'normale' omgevingsgeluiden als voorbijrazend verkeer, landbouwvoertuigen en de wind. Wel maakt de molen een ruisend zoefgeluid, zegt Van Muijlwijk.

Gemeente onderzoekt ook

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal laten momenteel een eigen geluidsonderzoek uitvoeren. De gemeenten zetten in mei vorig jaar voor een periode van twee jaar verschillende meetapparaten neer in het gebied waar het windpark momenteel wordt gebouwd. Daarmee willen de gemeenten een beeld krijgen van het geluid voor, tijdens en na de bouw van het windpark.

Bij de windmolen van 1e Exloërmond hebben de gemeenten nog geen geluidsonderzoek gedaan, blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA in de gemeente Aa en Hunze. De partij wilde de nulmeting van het geluidsonderzoek inzien, maar dat kan volgens het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze pas als het hele meetrapport klaar is.

In een gezamenlijke reactie laten Aa en Hunze en Borger-Odoorn weten niet inhoudelijk in te willen gaan op het onderzoek van het windpark. De gemeenten willen hun eigen onderzoeksresultaten afwachten. Die worden in ieder geval na mei 2022 verwacht.

Discussie over bromtonen

Dat de gemeente twee jaar lang onderzoek nodig heeft terwijl Van Muijlwijk na een middag meten al met resultaten komt, zegt volgens het windpark niets over de betrouwbaarheid van de conclusie van de ingehuurde expert. "Het verschil in snelheid heeft te maken met het soort onderzoek. Van Muijlwijk bekijkt één windturbine en de omgeving op één dag onder gelijke omstandigheden. Als die turbine laagfrequent geluid zou maken, doet hij dat altijd", zegt woordvoerder Elzo Springer van het windpark.

Onder geluidsdeskundigen is er de nodige discussie over de methode en het trekken van conclusies uit geluidsonderzoek naar bromtonen. Waar de één zegt dat meten over een langere periode vertekenend werkt, zegt de ander dat lang meten juist nodig is zodat je het geluid tijdens verschillende omstandigheden kunt vergelijken. Daarnaast zijn er meningsverschillen over de hoogte van de frequentie die wordt gemeten.

