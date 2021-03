Drenthe wil EK veldrijden dit jaar op de VAM-berg

"Wij hopen dat het doorgaat", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Drenthe is een fietsprovincie en wij willen graag af en toe een topevenement organiseren. Zo hebben we ook geprobeerd het EK wielrennen naar de Col du VAM te halen, maar dat kostte 10 miljoen euro. Het EK veldrijden kost rond de 600.000 euro."

Dat geld moet deels bij de provincie Drenthe vandaan komen. Het college heeft Provinciale Staten gevraagd om hiervoor 350.000 euro beschikbaar te stellen. Als dat geld er komt, dan heeft Brink er alle vertrouwen in dat de organisatie van het EK naar Wijster komt.

"Op de flanken van de VAM-berg liggen al prachtige stukken parcours. En organisator Thijs Rondhuis is in staat om een zwaar parcours hier aan te leggen. Je kunt hier klimmen en dalen. Tijdens de Healthy Aging Tour hebben we onlangs gezien hoe wielrenners hier kapot kunnen gaan", aldus Brink.

Evenement met publiek

Het is de bedoeling dat het evenement met publiek wordt verreden. "In november zijn we inmiddels zoveel verder, dat ik verwacht dat we weer publiek kunnen toelaten", zegt de gedeputeerde duidelijk.

"Ik denk dat het een mooie kans is om de VAM-berg en Drenthe van een andere kant te laten zien. Heel veel wielrenners kennen ons al, maar we hebben ook een provinciaal dekkend MTB-parcours. En voor alle vrijwilligers die de afgelopen jaren aan de wielersport hebben gewerkt, zal dit een mooie beloning zijn."

Nederlands feestje

Het EK veldrijden is al jaren een Nederlands-Vlaams feestje. Tijdens de laatste editie vorig jaar in Den Bosch ging de winst naar de Belg Eli Iserbyt. De drie jaar daarvoor ging Mathieu van der Poel met de Europese titel aan de haal. Bij de vrouwen ging de overwinning in de afgelopen drie jaar respectievelijk naar de Nederlandse dames Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn en Annemarie Worst.

"Ik hoop dat Mathieu van der Poel er in november bij aanwezig is. Daarmee hebben we een topkandidaat voor de Europese titel", is Brink hoopvol. Maar dan moet dit wel in zijn seizoen passen. "Misschien dat een EK in eigen land hem extra kan motiveren."