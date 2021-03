Honderden bomen de grond in

Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap zijn in 2020 met het landelijke project Plan Boom gestart. Het doel van het project is: een miljoen bomen en struiken in Drenthe erbij. Daar wordt bijvoorbeeld in Hoogeveen al aan gewerkt. Op verschillende andere plekken komen dankzij Plan Boom nu ook nieuwe bomen en struiken, de schoolmoestuin van OBS Anloo krijgt morgen vijf fruitbomen.

"We zijn van plan om een mini-voedselbos te maken", zegt Janny Scholtens van stichting Anloo Vergroent. "We krijgen drie appelbomen en twee perenbomen. Daartussen planten we zelf kruisbes, rode en zwarte bes, framboos en braam. Met vrijwilligers is de tuin helemaal klaargemaakt voor het planten van de bomen. Vrijdagmiddag, na schooltijd, gaan ze de grond in. Kinderen van de school helpen daarbij, we trakteren op appelsap en fruitsnoepjes."

Na schooltijd tuinieren

Het animo voor de moestuin is bij de kinderen van de school de laatste tijd gegroeid. Scholtens: "We zijn drie jaar geleden begonnen. Ieder kind dat mee wil doen krijgt een eigen tuintje van anderhalf bij een meter, die mogen ze zelf onderhouden. Veertien kinderen doen nu mee, één keer in de week komen ze na schooltijd naar de tuin toe om samen met vrijwilligers te tuinieren."

Vorig jaar was er ondanks de droogte een prachtige oogst. De groente-oogst wordt straks aangevuld met de appels en peren van de nieuwe bomen. Er is om halfstam gevraagd, zodat de vruchten straks zonder ladder makkelijk te oogsten zijn door de kinderen. Scholtens is blij met de uitbreiding van de tuin voor de kinderen: "De jeugd heeft de toekomst! Ze zien nu hoe ze zelf in voedsel kunnen voorzien."

