UMCG zoekt vrijwilligers om nieuw coronavaccin te testen

Voor het onderzoek zoekt het UMCG 176 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 65 jaar die geen corona hebben gehad. Deelnemers aan het onderzoek krijgen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend om te bepalen bij welke dosering iemand voldoende antistoffen heeft.

Spike-eiwit

Bij het vaccin van Akston Biosciences wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke coronavirus, verzwakt of levend. Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het coronavirus, het zogeheten spike-eiwit, dat samengevoegd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam.

"Het menselijk lichaam weet dat het spike-eiwit hoort bij het coronavirus en brengt een afweermechanisme op gang, waarbij antistoffen en T-cellen worden geproduceerd. Met deze techniek wordt een natuurlijke reactie tegen de virusinfectie geïmiteerd en wordt het eigen afweersysteem geactiveerd. Het voordeel van dit type vaccin is dat het geen genetisch materiaal van het virus bevat en het dus onmogelijk is dat er vermeerdering van het virus in het lichaam plaatsvindt", legt het UMCG uit.

Volgens de wetenschappers is het vaccin inmiddels uitgebreid getest in diermodellen voor covid-19-infecties, waarin het effectief en veilig is gebleken. "De volgende fase is het onderzoeken van de veiligheid, verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin bij mensen."