Aantal WW-uitkeringen Drenthe blijft stabiel

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe bleef in februari stabiel ten opzichte van een maand eerder. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er 18 Drenten meer een WW-uitkering hebben ontvangen, in vergelijking met januari.

Het gaat om 8.258 Drenten die eind februari een WW-uitkering ontvingen. In de diverse branches constateert het UWV verschillen. Vooral in bepaalde zorggebieden is er nog veel vraag naar personeel, zoals (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch specialisten en verzorgenden IG. Door de coronacrisis is er minder vraag naar personeel in andere branches.

Borger-Odoorn positieve uitzondering

Landelijk waren er in februari zo'n 286.000 WW-ontvangers. Een jaar eerder waren dat er 240.000, een toename van 19 procent. In Drenthe was de groei in het afgelopen jaar 6,3 procent. In alle gemeenten zie je dan ook een toename van het aantal WW-uitkeringen, behalve in Borger-Odoorn. In die gemeente daalde het aantal WW'ers in het afgelopen jaar met 29 mensen (-7,1 procent).

De grootste procentuele stijging was er in Aa en Hunze (14,1 procent, 46 personen). Gevolgd door Emmen (12,1 procent) en Noordenveld (9,7).